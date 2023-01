Οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Ετοιμάζεται νέα έξοδος στις αγορές

Το πιθανότερο σενάριο είναι η έξοδος με 10ετές ομόλογο. Μέχρι ποιου ύψους θα είναι η έκδοση και με ποιο επιτόκιο.

Θέμα ημερών είναι πλέον η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές. Πιθανότερο σενάριο η έκδοση ομολόγου δεκαετούς διάρκειας και μάλιστα σημαντικού ύψους.

Και αυτό δεδομένου ότι -ανάλογα βέβαια και με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν στην αγορά ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους θα επιδιώξει να καλύψει σημαντικό μέρος του ετήσιου προγράμματος δανεισμού. Έτσι, δεν θα εκπλήξει την αγορά το ενδεχόμενο η πρώτη έκδοση της χρονιάς να ξεπεράσει σε ύψος ακόμη και τα 3 δισ. ευρώ. Μεγάλο «στοίχημα» και έντονος ο προβληματισμός για το κόστος, με στόχο -δεδομένων των συνθηκών η απόδοση να κρατηθεί κάτω από το 5%, σύμφωνα με την «Ναυτεμπορική».

To β’ δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου θα είναι γεμάτο από «ειδήσεις» όσον αφορά το ελληνικό χρέος. Μετά την εκταμίευση της β’ δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης που ανακοινώθηκε την Πέμπτη, έρχεται η εκταμίευση και των περίπου 650 εκατ. ευρώ από τα ANFAs και τα SMPs.

Αν προχωρήσει -όπως προγραμματίζεται και η έκδοση του 10ετούς ομολόγου, τότε τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας θα επανέλθουν και πάλι πάνω από τα 36-37 δισ. ευρώ ανάλογα βέβαια και με την πορεία των εσόδων το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Το 2022 έκλεισε με περισσότερα ταμειακά διαθέσιμα απ’ όσα είχαν προγραμματιστεί (λίγο πάνω από τα 31 δισ. ευρώ) και πλέον υπάρχει στον ορίζοντα εισροή ρευστότητας της τάξεως άνω των 7 δισ. ευρώ (3,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, 3-3,5 δισ. ευρώ από το ομόλογο και 650 εκατ. ευρώ από τους τόκους των ANFAs και των SMPs).

To μεγάλο ερώτημα, βέβαια, έχει να κάνει με το κόστος που θα κληθεί να πληρώσει το ελληνικό Δημόσιο για την έκδοση του νέου ομολόγου. Την Παρασκευή το ελληνικό 10ετές κοστολογούνταν προς 4,1% στην αγορά, λίγο ακριβότερα από το 4% που ήταν η αντίστοιχη απόδοση του ιταλικού ομολόγου. Το δε γερμανικό ήταν στο 2,15%, κάτι που σημαίνει ότι το spread με το γερμανικό bund υποχώρησε και κάτω από τις 200 μονάδες βάσης.

Το επιτόκιο είναι σαφώς υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι, αλλά χαμηλότερο συγκριτικά με τα επίπεδα των προηγούμενων μηνών όταν η απόδοση του 10ετούς είχε σκαρφαλώσει και στο 5%. Με την επίσημη ανακοίνωση της έκδοσης αναμένεται ότι θα υπάρξει άνοδος της απόδοσης. Ωστόσο, το ζητούμενο είναι η πρώτη ελληνική έκδοση να έχει ολοκληρωθεί πριν από την επόμενη αύξηση του ευρωπαϊκού επιτοκίου, η οποία δρομολογείται για τις 2 Φεβρουαρίου.

Το β’ 15νθήμερο του Ιανουαρίου είναι σημαντικό και για έναν ακόμη λόγο: αναμένεται η πρώτη έκθεση αξιολόγησης της χρονιάς από τον οίκο Fitch.

