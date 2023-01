Παράξενα

Βολιβία: πυροσβέστες, ερευνητές και μέντιουμ σε αναζήτηση... γάτας

Η υπόθεση του Τίτο και της αποφασισμένης να τον βρει ιδιοκτήτριάς του, της Αντρέα Ιτούρε, έχει καθηλώσει τη χώρα.

Πυροσβέστες· ερευνητές της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας· ακόμη και... μέντιουμ που διατείνεται πως επικοινωνεί με ζώα στρατολογήθηκαν από τις αρχές της Βολιβίας να συμμετάσχουν στην επιχείρηση για να εντοπιστεί ο Τίτο.

Όπου Τίτο, γκριζόασπρος γάτος που εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια πτήσης εσωτερικού τον περασμένο μήνα.

Ο υπουργός Δικαιωμάτων του Καταναλωτή Χόρχε Σίλβα αποκάλυψε αυτή την εβδομάδα πως οι αρχές κάλεσαν... μέντιουμ για να εντοπίσουν το κατοικίδιο. Η επαγγελματίας αυτή, με τις «τεχνικές» της, θα μπορούσε αν «επικοινωνούσε με τον Τίτο για να μας πει πού βρίσκεται», εξήγησε ο υπουργός σε ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας, προσθέτοντας πως «θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για να τον βρούμε».

Ο Τίτο εξαφανίστηκε την 8η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με αναρτήσεις της κυρίας Ιτούρε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, που είχαν τεράστια απήχηση. Υπάλληλοι της αεροπορικής εταιρείας της είπαν πως ο γάτος έπρεπε να μεταφερθεί στον χώρο φορτίου του αεροσκάφους που θα εκτελούσε την πτήση από την Ταρίχα στη Σάντα Κρους, αφηγήθηκε.

Στην προσγείωση, ο Τίτο ήταν άφαντος.

Τη 12η Δεκεμβρίου, ο υπουργός Δημοσίων Έργων Έντγκαρ Μοντάνο ανακοίνωσε ότι ξεκινούσε νέα μεγάλη έρευνα.

«Του αρέσει ο τόνος, αφήσαμε λοιπόν τόνο έξω» είπε ο υπουργός κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, εξηγώντας πως υποπτεύεται πως ο γάτος περιφέρεται στο αεροδρόμιο από όπου αναχώρησε η πτήση.

Ορισμένοι φιλόζωοι κατηγορούν την BoA, για το γεγονός πως το κατοικίδια της κυρίας Ιτούρε χάθηκε. Η εταιρεία ελάχιστα έχει αναφέρει για την υπόθεση αυτή και δεν απάντησε όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς της ζήτησε σχόλιο.

Η Αντρέα Ιτούρε κάλεσε με βίντεο τον κόσμο να έχει το νου του για τον γάτο, επιμένοντας: «δεν θα σταματήσω να τον ψάχνω».

