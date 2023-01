Life

Βρετανικός Τύπος: πιθανή συμφιλίωση πρίγκιπα Χάρι και βασιλικής οικογένειας

Προσπάθεια να αμβλυνθούν οι εντάσεις μετά τη δημοσίευση των απομνημονευμάτων του πρίγκιπα Χάρι, πριν από τη στέψη του Καρόλου.

Μια συνάντηση μεταξύ του πρίγκιπα Χάρι και της υπόλοιπης βρετανικής βασιλικής οικογένειας είναι ενδεχόμενη εν όψει της στέψης του Καρόλου Γ' τον Μάιο, σε μια προσπάθεια να αμβλυνθούν οι εντάσεις μετά τη δημοσίευση των απομνημονευμάτων του πρίγκιπα, ανέφερε σήμερα η βρετανική εφημερίδα The Sunday Times.

«Όλα τα μέρη θα χρειαστεί να δείξουν ευελιξία, αλλά αυτό είναι δυνατό, διορθώνεται», είπε μια πηγή από το περιβάλλον του βασιλιά και του Χάρι, την οποία επικαλείται η κυριακάτικη εφημερίδα, εγείροντας την πιθανότητα μιας συνάντησης μεταξύ του Χάρι, του πατέρα του Καρόλου και του αδελφού του Ουίλιαμ πριν από την στέψη στις 6 Μαΐου.

Το βιβλίο του Χάρι, με τίτλο «Spare» γνώριζει εκτόξευση πωλήσεων, που ξεπέρασαν το 1,4 εκατομμύριο αντίτυπα κατά την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας της αγγλόφωνης έκδοσης. Το βιβλίο κυκλοφόρησε την Τρίτη, τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β' και τέσσερις μήνες πριν από την στέψη του Καρόλου Γ,' και αποτελεί σε μεγάλο μέρος του ξεκαθάρισμα προσωπικών λογαριασμών του πρίγκιπα Χάρι με πρόσωπα της οικογενείας του.

Ο μικρότερος γιος του Καρόλου Γ' δεν αφήνει κανένα μέλος της βασιλικής οικογένειας στο απυρόβλητο, ιδιαίτερα τον αδερφό του, τον οποίο περιγράφει ως «τον μεγαλύτερο εχθρό» του.

Επισήμως, το παλάτι του Μπάκιγχαμ τηρεί σιγή ισχύος μετά την κυκλοφορία του βιβλίου, με τον Τύπο να κάνει λόγο για την δυσαρέσκεια των Ουίνδσορ.

Όμως, σύμφωνα με την πηγή που επικαλείται οι Times, «πρέπει να το αφήσουν πίσω τους και να το τακτοποιήσουν μέχρι τον Απρίλιο». «Ο βασιλιάς πρέπει να έχει καθαρό το δρόμο πριν από τη στέψη», είπε.

Σύμφωνα με άλλη πηγή που επικαλείται η εφημερίδα, ο Χάρι και η Μέγκαν πρέπει να προσκληθούν στη στέψη ώστε η οικογενειακή διαμάχη να μην γίνει «περισπασμός» που θα επισκιάσει την τελετή.

