Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο

Σήμερα και αύριο, εν όψει της κηδείας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου στην Αθήνα, η Τροχαία προχωρά στις αντίστοιχες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι, με σκοπό την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων λόγω της νεκρώσιμης ακολουθίας του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου, η οποία θα ψαλεί στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, θα εφαρμοσθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικές αρτηρίες του κέντρου της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής:

Αύριο, Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 και κατά τις ώρες 06:00’ έως 14:00’ θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις κατωτέρω οδούς του Δήμου Αθηναίων:

Μητροπόλεως σε όλο το μήκος της,

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού,

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Επιπλέον, από σήμερα, Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 22:00’ έως αύριο, Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00’, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στις ανωτέρω οδούς.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν καθώς και να μην εφαρμοσθούν ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, κατά την κρίση του επικεφαλής των μέτρων Τροχαίας.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις όλων των αστυνομικών των υπηρεσιών που εμπλέκονται στα μέτρα που θα ληφθούν.

Σημειώνεται ότι, οι πολίτες που επιθυμούν, θα μπορούν να προσέρχονται στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου πλησίον του Μητροπολιτικού Ναού, όπου θα βρίσκεται η σορός του τέως Βασιλιά, από την 06:00’ ώρα έως την 11:00’ ώρα της Δευτέρας 16 Ιανουαρίου 2023, ενώ στη συνέχεια, κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας, πρόσβαση στον Μητροπολιτικό Ναό θα έχουν αυστηρά οι προσκεκλημένοι της οικογένειας.

