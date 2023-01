Αθλητικά

Καρδίτσα: πέθανε 20χρονος ποδοσφαιριστής που κατέρρευσε στο γήπεδο

Τραγωδία στην Καρδίτσα, με τον αιφνίδιο θάνατο του 20χρονου ποδοσφαιριστή που κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καρδίτσας το μεσημέρι της Κυριακής (15/1) 20χρονος ποδοσφαιριστής της ομάδας του Καραϊσκάκη Μαυρομματίου που κατά τη διάρκεια του μεσημβρινού αγώνα της με τη Δόξα Αμπέλου κατέρρευσε μέσα στο γήπεδο και εν συνεχεία κατέληξε σκορπίζοντας τη θλίψη στην τοπική μας κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του KarditsaLive.Net το συμβάν σημειώθηκε στο πρώτο ημίχρονο (ξεκίνησε στις 12.00) στο Μαυρομμάτι με τον νεαρό ποδοσφαιριστή να καταρρέει αιφνιδίως χωρίς να έχει υπάρξει κάποια επαφή με άλλο ποδοσφαιριστή.

Αμέσως δόθηκαν από τους παρισταμένους οι πρώτες βοήθειες για να επανέρθει ενώ στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε αρχικά στο Κ.Υ. Μουζακίου και εν συνεχεία στο νοσοκομείο Καρδίτσας όπου οι ιατροί παρά τις προσπάθειές τους δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

