Πολιτική

Bloomberg: Ο Ερντογάν “έδειξε” εκλογές στις 14 Μαΐου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ίδια μέρα, ως ημέρα εκλογών, ανέφερε και ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.



Εκλογές τον Μάιο φέρεται να «έδειξε» ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αντί της αρχικά προγραμματισμένης ημερομηνίας του Ιουνίου, αφήνοντας στην αντιπολίτευση της χώρας λιγότερο από πέντε μήνες για να ορίσει έναν υποψήφιο.

«Το 2023 θα πετύχουμε τον δρόμο που άνοιξε ο Μεντερές στις 14 Μαΐου 1950, λέγοντας “φτάνει, οι πολίτες έχουν το λόγο”», είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε μία αναφορά που ερμηνεύτηκε ως υπαινιγμός για την ημερομηνία των εκλογών, όπως σημειώνει το δίκτυο Bloomberg.

O Ερντογάν κάνει συχνές αναφορές στον πρώην πρωθυπουργό της Τουρκίας, Αντνάν Μεντερές, ο οποίος ανατράπηκε σε στρατιωτικό πραξικόπημα το 1960 πριν εκτελεστεί.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ερντογάν «έδειξε» επίσης κάλπες πριν από τον Ιούνιο λέγοντας: «Έχουμε 5 μήνες, χωρίς διακοπή για 5 μήνες».

Στην ίδια ημερομηνία αναφέρθηκε το Σάββατο και ο αρχηγός του CHP, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, σε τηλεοπτική του συνέντευξη: «Φαίνεται ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 14 Μαΐου», δήλωσε.

Στον αντίποδα, η αντιπολίτευση άρχισε να πανηγυρίζει μετά από δημοσκόπηση της εταιρείας ORC που προβλέπει τεράστια μείωση στα ποσοστά του ΑΚΡ στην περιοχή Κιρίκκαλε (Σαράντα Εκκλησίες όπως είναι το ελληνικό όνομα), σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου. Από 43,7% που ήταν το 2018 τώρα τα ποσοστά του μειώθηκαν στα 38,8%. Πέντε μονάδες πτώση.

Η αντιπολίτευση δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τον υποψήφιό της για την προεδρία, παρ' ότι όλα δείχνουν ότι θα είναι ο Κιλιντσντάρογλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Οι πολίτες θα μας εμπιστευτούν και πάλι

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: τα παιδιά και τα εγγόνια του θα σηκώσουν το φέρετρο

Ελληνοτουρκικά: εκνευρισμός στην Άγκυρα για τα F-16