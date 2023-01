Καιρός

Καιρός: Καταιγίδες στα πεδινά, χιόνια στα ορεινά την Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιές περιοχές αναμένονται βροχές, πού θα πέσουν χιόνια και πόσο θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, την Δευτέρα στα δυτικά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το βράδυ στα βόρεια σποραδικές καταιγίδες, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα και τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή του Καστελλόριζου πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, από το μεσημέρι 5 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 14 με 16 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τοπικά στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Στην Αττική, αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη, προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και τη Θράκη, περιμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν εταβλητοί 3 με 4 και και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα. Ο υδράργυρος θα δείξει από 01 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά και την δυτική Πελοπόννησο, αναμένονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα βόρεια θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 5 με 7 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλία,την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στα ανατολικά και νότια 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα. Ο υδράργυρος θα δείξει από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, περιμένουμε λίγες νεφώσεις που τις απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και τη νύχτα θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Στα Δωδεκάνησα, αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες και εκ νέου τη νύχτα. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή του Καστελλόριζου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και κατά τόπους 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Εύβοια, προβλέπονται κίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Τρίτη

Στα δυτική Ελλάδα, την ανατολική και τη νότια νησιωτική χώρα και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Ευνοείται η μεταφορά σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στα πελάγη 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεπάλ - πτώση αεροσκάφους: βίντεο ντοκουμέντο από τη συντριβή

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Πλήθος κόσμου και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας (εικόνες)

Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην πύλη του Βρανδεμβούργου