Τουρκία - Εκλογές: Τι “δείχνει” η δημοσκόπηση της ORC

Ποια είναι η πρόθεση ψήφου των τούρκων πολιτών. Τι ποσοστό συγκεντρώνει το κόμμα του Ερντογάν.

Η εταιρεία ORC Research δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε με συνολικά 1.145 άτομα μεταξύ 10 και 12 Ιανουαρίου. Στις εκλογές του 2018, το AKP ήρθε πρώτο με 43,7%, ακολουθούμενο από το MHP με 24,2%.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του ORC, η ψήφος του κυβερνώντος κόμματος μειώθηκε στο 38,8%. Το δεύτερο κόμμα ήταν το Καλό Κόμμα με 22,6 %, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

Ρωτήστε τους συμμετέχοντες: "Ποιο κόμμα θα ψηφίζατε αν γίνονταν γενικές εκλογές αυτήν την Κυριακή;" Τα αποτελέσματα της έρευνας, στην οποία τέθηκε το ερώτημα, έχουν ως εξής:

AKP: 36,8 %

Καλό Κόμμα: 22,6 %

CHP: 18,9 %

MHP: 15,5 %

Άλλο: 6,2 %