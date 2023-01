Καιρός: Πώς ξεκινάει η εβδομάδα

Κοινωνία

Τι καιρό θα κάνει την Δευτέρα. Πού αναμένται βροχές, πόσο θα κυμανθεί η θερμοκρασία, πόσο θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Τη Δευτέρα στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα και στο Ανατολικό Αιγαίο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Από τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα στα δυτικά θα παρουσιάσουν ενίσχυση και στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών από το απόγευμα στις Κυκλάδες και κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Παροδικές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ηπείρου. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -6 έως 9 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από -2 έως 13, στην Ήπειρο από 0 έως 16 βαθμούς, στη Θεσσαλία από -2 έως 14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 1 έως 15-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 3 έως 16, στα νησιά του Αιγαίου από 4 έως 15-16 βαθμούς και στην Κρήτη από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί με εντάσεις 4-5 και βαθμιαία τοπικά 6 Μποφόρ και στο Ιόνιο νοτιοδυτικοί με ίδιες εντάσεις, αλλά κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Τρίτη θα παρουσιάσουν ενίσχυση, ιδιαίτερα στο Αιγαίο.

Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί με εντάσεις 3-4 Μποφόρ και το βράδυ τοπικά 5 Μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα προς Τρίτη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 13-14 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις έως 4 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 11-12 βαθμούς.

