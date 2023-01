Υγεία - Περιβάλλον

Γρίπη - Τζανάκης: Θα ζήσουμε σοβαρές καταστάσεις με μεγάλες ουρές στα Επείγοντα

Για ισχυρή πανδημία του ιού της γρίπης αλλά και άλλων αναπνευστικών ιών προειδοποιεί ο Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας ότι θα ζήσουμε σοβαρές καταστάσεις με πολύ μεγάλες ουρές στα Επείγοντα.

Για ισχυρή πανδημία του ιού της γρίπης αλλά και άλλων αναπνευστικών ιών προειδοποιεί ο Καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Νίκος Τζανάκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε ότι θα ζήσουμε σοβαρές καταστάσεις με πολύ μεγάλες ουρές στα τμήματα επειγόντων, ενώ σημείωσε ότι ο κορονοϊός έρχεται σε δεύτερη μοίρα καθώς δεν θεωρείται επικίνδυνη μετάλλαξη.

Όπως είπε, δύο είναι τα χαρακτηριστικά της υποπαραλλαγής “κράκεν”. “Εκτός από την υψηλή μεταδοτικότητα έχει και τη διαφυγή από την ανοσία. Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο που μας ενδιαφέρει, διότι η μεταδοτικότητα είναι περίπου 20 με 30% υψηλότερη. Δεν είναι κάτι τόσο πολύ σημαντικό όσο η διαφυγή από την ανοσία και αυτό την κάνει επικίνδυνη σε μέρος του πληθυσμού, όχι στο γενικό πληθυσμό. Ποιο είναι αυτό το κομμάτι του πληθυσμού που κινδυνεύει; Είναι κυρίως η ανεμβολίαστοι. Και είναι επίσης αυτοί οι άνθρωποι που δεν μπορούν με τον εμβολιασμό να αποκτήσουν ανοσία και αναγκαζόμαστε να τους δώσουμε αντισώματα τεχνητά, τα οποία διαθέτουμε αυτή τη στιγμή και στα οποία φαίνεται να υπάρχει διαφυγή. Επίσης, δευτερευόντως θα μπορούσαμε να πούμε ότι κινδυνεύουν λίγο περισσότερο και οι ηλικιωμένοι υπερήλικες, οι οποίοι και αυτοί ανήκουν σε μια υποομάδα του πληθυσμού που δεν αναπτύσσει πλήρη ανοσία με τον εμβολιασμό” τόνισε ο κ. Τζανάκης μιλώντας στην ΕΡΤ.

“Εν κατακλείδι, δεν είναι μια επικίνδυνη μετάλλαξη η οποία θα αλλάξει την κατεύθυνση που έχει πάρει η χώρα μας προς μία ενδημική κατάσταση με τον κορονοϊό. Όμως δυνητικά για μας τους γιατρούς έχει ενδιαφέρον για να προφυλάξουμε ακριβώς τους ανθρώπους που σας ανέφερα προηγούμενα” πρόσθεσε.

Όσον αφορά στα εμβόλια που υπάρχουν, ο κ. Τζανάκης τόνισε ότι καλύπτουν και σε αυτήν την παραλλαγή από τη βαριά νόσο, αλλά η προστασία ως προς την αποστειρωτική ανοσία είναι εμφανώς μικρότερη. “Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι παραλείπουμε την ενισχυτική δόση, διότι είναι αυτή η οποία θα μας προστατεύσει από τη βαριά νόσο, η οποία είναι ικανή να προκαλέσει αυτή η υποπαραλλαγή. Επομένως, άτομα ιδιαίτερα πάνω από 65 ετών, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν την ενισχυτική δόση” σημείωσε.

Ο κ. Τζανάκης προειδοποίησε ότι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη γρίπη και στον RSV στα παιδιά. “Ο κορονοϊός μπορώ να πω ότι είναι σε δεύτερη μοίρα και μόνο σε ειδικά άτομα μας απασχολεί κλινικά. Οι περισσότεροι ασθενείς που νοσηλεύονται με κορονοϊό στο νοσοκομείο είναι ασθενείς που έρχονται για άλλα προβλήματα και ανακαλύπτονται με κορονοϊό. Επομένως εφέτος θα έχουμε μια ισχυρή πανδημία και του ιού της γρίπης αλλά και άλλων αναπνευστικών ιών. Έβαλα το RSV γιατί είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και προκαλεί προβλήματα στα παιδιά. Πού οφείλεται αυτό; Υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά με τις προηγούμενες χρονιές. Ποια είναι αυτή διαφορά; Η διαφορά ότι το ανοσοποιητικό μας βρίσκεται απροετοίμαστο γιατί δεν ήρθε τις προηγούμενες χρονιές σε επαφή για τρία χρόνια με αυτά τα παθογόνα, με συνέπεια να είναι απροετοίμαστο, να μην είναι σε εγρήγορση και να δημιουργούνται κλινικές εικόνες βαρύτερες, που διαρκούν περισσότερο, ενώ κάποιοι άνθρωποι χρειάζεται να τους φροντίσουμε στο νοσοκομείο“.

“Ιδιαιτέρως για τα παιδιά κάτω από τεσσάρων, πέντε ετών, θα πρέπει να πούμε ότι αυτά είναι εντελώς παρθένα φέτος στην έκθεση στους ιούς αυτούς, διότι γεννήθηκαν μέσα στην πανδημία, έζησαν μέσα στην κοινωνική αποστασιοποίηση, με συνέπεια το ανοσοποιητικό τους να είναι κυριολεκτικά παρθένο. Συνεπώς, έχει εξήγηση η φετινή έξαρση και φοβάμαι ότι τους επόμενους δύο μήνες θα ζήσουμε σοβαρές καταστάσεις με πολύ μεγάλες ουρές στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων και πολλές επισκέψεις στους ιδιώτες συναδέλφους. Επομένως, πρέπει όλοι να οργανωθούμε, ιδιαίτερα τα νοσοκομεία στο να έχουμε ένα πολύ δύσκολο δίμηνο, αρχής γενομένης βέβαια εδώ και μερικές μέρες” εκτίμησε ο κ. Τζανάκης.

Οι επιπτώσεις στην καρδιά

Ο Ηλίας Τσούγκος, Καρδιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, σημείωσε ότι το long covid ταλαιπωρεί πολύ κόσμο, είτε με συμπτώματα από το αναπνευστικό, είτε με συμπτώματα περικαρδίτιδας που εμφανίζονται τόσο σε μικρές όσο και σε μεγαλύτερες ηλικίες. “Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τα καρδιακά προβλήματα εμφανίζονται κυρίως μετά από βαριά νόσηση και οι περικαρδίτιδες που εμφανίζονται τώρα είναι πιο ήπιες από αυτές που εμφανίζονταν στο παρελθόν. Τα κύρια συμπτώματα που εμφανίζουν οι ασθενείς είναι συμπτώματα που αφορούν κυρίως το θωρακικό κλωβό, δηλαδή πόνο στο στήθος, ελαφρά δύσπνοια, παρατεινόμενη εμπύρετο. Αντιμετωπίζονται πιο εύκολα από ότι στο παρελθόν και θεωρώ ότι οι καινούριες παραλλαγές, όπως είπε και ο κ. Τζανάκης, είναι πιο ήπιες και γενικότερα περιμένουμε λιγότερες περικαρδίτιδες από ότι είχαμε στο παρελθόν“.

Ο κ. Τσούγκος αναφέρθηκε και στην έξαρση των ιώσεων, με τον κόσμο όμως, όπως είπε, να είναι πιο ευαισθητοποιημένος. “Αυτό το χρονικό διάστημα έρχονται περισσότερο για ελέγχους. Γενικότερα, προσέχουν τα συμπτώματά τους και έρχονται πιο γρήγορα στο νοσοκομείο ή στο γιατρό τους. Γίνονται και περισσότεροι έλεγχοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και εμείς μπορούμε να βρούμε άμεσα αυτά τα προβλήματα. Ακόμα δηλαδή μια τετραετία, πενταετία δεν φτάνει για να δούμε ποιες επιπλοκές δημιουργούνται. Οπότε η πρόληψη είναι πολύ βασικό κομμάτι. Δεν χρειάζεται μόνο το εμβόλιο, χρειάζεται η μάσκα, χρειάζεται και ο κοινός νους. Πλένουμε τα χέρια μας, φοράμε τη μάσκα, αποφεύγουμε τον έντονο συνωστισμό. Αυτά είναι τα μέτρα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε“.

πηγή: ertnews.gr

