Ολυμπιακός: Ο Κέϊναν βγήκε από το νοσοκομείο

Ο μπασκετμπολίστας των «ερυθρολεύκων» εισήχθη με πόνους στο νοσοκομείο και διαγνώσθηκε με πέτρα στα νεφρά.

Ευχάριστα νέα για τον Αϊζέια Κέϊναν και τον Ολυμπιακό, καθώς ο μπασκετμπολίστας των «ερυθρολεύκων», πήρε εξιτήριο και αναμένεται να τεθεί σύντομα στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, εν' όψει της αναμέτρησης με την Ρεάλ Μαδρίτης, για την Euroleague, που θα διεξαχθεί στις 20 Ιανουαρίου.

Οπως είναι γνωστό, ο Αμερικανός άσος, νοσηλεύθηκε με πέτρα στους νεφρούς, μετά την επιστροφή του Ολυμπιακού από την Ιταλία και τον αγώνα με την Βίρτους Μπολόνια.

