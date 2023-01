Υγεία - Περιβάλλον

Μαδρίτη: Δεκάδες χιλιάδες υγειονομικοί διαδήλωσαν στους δρόμους της πόλης (εικόνες)

Ντυμένοι με λευκές ρόμπες και χτυπώντας τύμπανα, πολλοί φώναζαν: «Οι περικοπές στην δημόσια υγεία είναι έγκλημα».



Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας διαδήλωσαν σήμερα στη Μαδρίτη ενάντια στην καταστροφή του δημόσιου συστήματος υγείας, όπως λένε, από τη συντηρητική περιφερειακή κυβέρνηση.

Ντυμένοι με λευκές ρόμπες και χτυπώντας τύμπανα, πολλοί φώναζαν: «Οι περικοπές στην δημόσια υγεία είναι έγκλημα».

Η περιφερειακή κυβέρνηση της Μαδρίτης, με επικεφαλής την Ισαβέλ Ντίαθ Αγιούσο του Λαϊκού Κόμματος, έχει δεχθεί πυρά τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19 το 2020, για ελλείψεις σε προσωπικό σε νοσοκομεία και κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Οι διαδηλωτές τονίζουν ότι η περιφερειακή κυβέρνηση διαλύει τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και ευνοεί τους ιδιωτικούς παρόχους υγείας.

Ντυμένος με στολή Χάρου κρατώντας ένα ψεύτικο δρεπάνι, ένας διαδηλωτής κρατούσε μια πινακίδα που έγραφε: «Είμαι το σχέδιο της Αγιούσο για (την) μονάδα επειγόντων περιστατικών».

«Έχουμε περίπου 40 ή 50 ασθενείς την ημέρα και μπορούμε να τους δίνουμε περίπου έξι λεπτά στον καθένα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μας επιτρέπουν να παρέχουμε την κατάλληλη φροντίδα στους ασθενείς», είπε στο Reuters η Άνα Ενκίνας, 62 ετών, γιατρός που εργάζεται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη στη Μαδρίτη για 37 χρόνια.

Η Αγιούσο αρνείται την κατηγορία ότι η κυβέρνησή της διαλύει τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας υπέρ του ιδιωτικού τομέα και λέει ότι οι διαδηλώσεις και οι απεργίες ενορχηστρώνονται από αριστερά κόμματα ενόψει των φετινών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών για να υπονομεύσουν τη συντηρητική περιφερειακή κυβέρνηση .

Τον Νοέμβριο, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της Μαδρίτης για να υποστηρίξουν τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας ζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας.

