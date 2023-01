Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος: Πρέπει να ξέρουμε να αποσυρόμαστε την κατάλληλη στιγμή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Βατικανό μετά τον θάνατου του πάπα Βενέδικτου «βράζει» μεταξύ προοδευτικών και συντηρητικών.

Υπόνοιες για πιθανή παράιτησή του άφησε σήμερα ο πάπας Φραγκίσκος, αφού σε ομιλία του προς το συγκεντρωμένο πλήθος, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου ανέφερε εκτός άλλων ότι: «Θα μας κάνει καλό να καλλιεργήσουμε την αρετή που μας επιτρέπει να αποσυρόμαστε την κατάλληλη στιγμή».

«Θα μας κάνει καλό να καλλιεργήσουμε, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, την αρετή που μας επιτρέπει να αποσυρόμαστε την κατάλληλη στιγμή, μαρτυρώντας ότι το σημείο αναφοράς της ζωής, είναι ο Ιησούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ας σκεφθούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα για έναν ιερέα, ο οποίος καλείται να ιερουργεί όχι για προσωπικό συμφέρον ή για τάση πρωταγωνισμού, αλλά για να οδηγήσει τους ανθρώπους προς τον Ιησού», πρόσθεσε ο ποντίφικας.

Σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές, μπορεί να πρόκειται σε έμμεση αναφορά του Φραγκίσκου, σε πιθανότητα μελλοντικής του παραίτησης.

Ο Αργεντινός πάπας είναι 86 ετών, αντιμετωπίζει προβλήματα στο βάδισμα και πρόσφατα αποκάλυψε ότι έχει παραδώσει στον πρωθυπουργό του Βατικανού υπογεγραμμένη επιστολή στην οποία αναφέρει ότι σε περίπτωση που δεν μπορεί να αντεπεξέλθει πλέον στις υποχρεώσεις του, θα επιλέξει την οδό της παραίτησης.



Εδώ και λίγες εβδομάδες, ο θάνατος του πάπα Βενέδικτου, άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου στο εσωτερικό των ρωμαιοκαθολικών ιερωμένων και από την άλλη έλυσε τα χέρια του πάπα Φραγκίσκου. Η πίεση των συντηρητικών στον πάπα των φτωχών, όπως αποκαλείται ο Αργεντινός ποντίφικας, έχει δημιουργήσει ένα χάσμα μέσα στο Βατικανό. Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι γίνεται μια τεχνητή πίεση ώστε να οδηγηθεί σε παραίτηση ο Φραγκίσκος, νωρίτερα. Και αυτό, για να μπορέσουν να ξανά κερδίσουν έδαφος οι συντηρητικοί κληρικοί, οι οποίοι νιώθουν από τη θητεία του Φραγκίσκου ότι βρίσκονται στο περιθώριο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Οι τελικές προετοιμασίες και οι υψηλοί προσκεκλημένοι (εικόνες)

Γρίπη - Τζανάκης: Θα ζήσουμε σοβαρές καταστάσεις με μεγάλες ουρές στα Επείγοντα

Η Καλιφόρνια κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης