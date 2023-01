Οικονομία

“Qatar Gate”: Βέλγος ευρωβουλευτής παραδέχεται πληρωμένο ταξίδι στο Κατάρ

Ο βέλγος ευρωβουλευτής Μαρκ Ταραμπέλα δεν δήλωσε πληρωμένο ταξίδι του στο Κατάρ, παραδέχθηκε σήμερα ο δικηγόρος του, λίγες ημέρες αφού η συνάδελφός του Μαρί Αρενά έκανε λόγο για αντίστοιχη δική της παράλειψη που αφορούσε ταξίδι της στο εμιράτο, εν μέσω του σκανδάλου διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι βελγικές δικαστικές αρχές έχουν ζητήσει την άρση της ασυλίας του Μαρκ Ταραμπέλα, η κατοικία του οποίου έχει ερευνηθεί. Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο, αλλά παραδέχεται ότι έκανε τον Φεβρουάριο 2020 ταξίδι στο Κατάρ με τα έξοδα πληρωμένα χωρίς να το δηλώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως όφειλε.

«Προσκλήθηκε (...) για ένα συνέδριο. Πλήρωσε η διοργάνωση», δήλωσε στο δίκτυο RTL ο δικηγόρος του Μαξίμ Τέλερ. «Δεν το έχει ακόμη δηλώσει (...) Στην συνέχεια αναχωρεί για την Γκάνα, έπειτα είναι η Covid (...). Η συνεργάτιδά του θυμίζει να το κάνει, αλλά η προθεσμία έχει παρέλθει», εξήγησε

«Θα διευθετήσει τα πράγματα (...) Δεν υπάρχει τίποτε παράνομο στο να κάνει κανείς ένα ταξίδι πληρωμένο από μία οργάνωση», επέμεινε ο δικηγόρος τονίζοντας ότι ο βουλευτής «πήγε να δει την κατασκευή των σταδίων και ζήτησε να συναντηθεί με εργάτες».

Ο Μαρκ Ταραμπέλα είχε επαινέσει τον Νοέμβριο από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την «θετική εξέλιξη« των δικαιωμάτων στο Κατάρ - στο όνομα της «realpolitik» και σε ένα πλαίσιο «ενθάρρυνσης», είπε ο βέλγος δικηγόρος.

Ο Μαξίμ Τέλερ προσπάθησε επίσης να εξηγήσει την «φιλία» του πελάτη του με τον Πιερ-Αντόνιο Παντσέρι: «Δεν είναι κάνας τυχαίος Ιταλός σε τρατορία (...). Εξελέγη τρεις φορές ευρωβουλευτής - πρόκειται για κάποιον πολύ αξιοσέβαστο (...). Είναι πιθανό ότι εκείνος συμβούλεψε (τον Μαρκ Ταραμπέλα) να πει αυτό το πράγμα, χωρίς αυτός «να μπορεί να φανταστεί» ότι ο ιταλός ευρωβουλευτής «θα εξαργύρωνε την φιλία τους».

Την Τετάρτη, η βελγίδα ευρωβουλευτής Μαρί Αρενά είχε επίσης παραδεχθεί ότι παρέλειψε να δηλώσει μία αποστολή στο Κατάρ τον Μάιο 2022, που πληρώθηκε από το εμιράτο και επέρριψε την ευθύνη στην γραμματεία της κάνοντας λόγο για «ένα έγγραφο αρκετά πολύπλοκο να συμπληρωθεί», σύμφωνα με τις δηλώσεις της στον βελγικό Τύπο.

Η Μαρί Αρενά παραιτήθηκε από την προεδρία της υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πόστο που κατείχε προηγουμένως ο Πιερ-Αντόνιο Παντσέρι.

«Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω των πολιτικών και δια του Τύπου επιθέσεων που βλάπτουν την εικόνα μου, όπως και το σύνολο του έργου που έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της υποεπιτροπής», είχε εξηγήσει η ίδια στο πρακτορείο Belga, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει κάνει «τίποτε μεμπτό» και ότι δεν της έχει γίνει έρευνα, ούτε υπήρξε αίτημα για την άρση της ασυλίας της.

