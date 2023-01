Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης - Λεβαδειακός: Ισοπαλία και “χρυσός” βαθμός για τους Βοιωτούς

Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδειακός έμειναν στο 0-0 στην Τρίπολη, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Super League.

Iσόπαλοι δίχως τέρματα (0-0) αναδείχθηκαν Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδειακός στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», σε αναμέτρηση για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Οι γηπεδούχοι υποχρεώθηκαν να παίξουν με δέκα παίκτες από νωρίς, λόγω της αποβολής του Αντριάν Ριέρα (24’), ωστόσο άντεξαν αμυντικά και θα μπορούσαν να φτάσουν και σε γκολ νίκης.

Έπειτα από ένα νωθρό πρώτο τέταρτο, οι Αρκάδες ανέβασαν ρυθμό και πλησίασαν στο γκολ. Ο Στέφαν Στογιάνοβιτς, όμως, απέκρουσε με εντυπωσιακό τρόπο το σουτ στην κίνηση που επιχείρησε ο Ρέτζις Κρέσπι στο 19’, έπειτα από τη σέντρα του Φεντερίκο Αλβαρες.

Πέντε λeπτά μετά, οι γηπεδούχοι έμειναν με παίκτη λιγότερο. Ο Ριέρα πήρε την πρώτη κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα και δευτερόλεπτα αργότερα τη δεύτερη – συνεπώς κόκκινη – καθώς παρεμπόδισε τους παίκτες του Λεβαδειακού να εκτελέσουν γρήγορα το φάουλ.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, ωστόσο, οι παίκτες του Άκη Μάντζιου ήταν αυτοί που πλησίασαν πιο κοντά στο γκολ ως το τέλος του πρώτου μέρους. Ωστόσο, οι προσπάθειες των Χερόνιμο Μπαράλες (31’) και Ματίας Ιγκλέσιας (42’) δε βρήκαν στόχο.

Ανάλογη εικόνα και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Στογιάνοβιτς να διώχνει σε κόρνερ το σουτ του Σίτο στο 51ο λεπτό. Στο 65’, ο Αστέρας πλησίασε για μια ακόμη φορά κοντά στο γκολ, αλλά η κεφαλιά του Μπαράλες δε βρήκε εστία.

Η πρώτη, ουσιαστικά, καλή στιγμή για τον Λεβαδειακό ήρθε στο 71’, όταν το δυνατό σουτ του Ζόνας Τορό, που είχε περάσει αλλαγή νωρίτερα, μπλόκαρε σε δύο χρόνους ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ο οποίος είχε και πάλι… δουλειά έξι λεπτά αργότερα, διώχνοντας σε κόρνερ την προσπάθεια του Γιώργου Βρακά.

Το 0-0 έμεινε μέχρι τέλους, με τον Αστέρα Τρίπολης να παραμένει μακριά από την πρώτη εξάδα και τον Λεβαδειακό να βγαίνει από τη δυάδα του υποβιβασμού.

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Ριέρα – Παναγιώτου, Δούμτσιος, Βήχος.

Κόκκινες: Ριέρα (24’)

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Άκης Μάντζιος): Παπαδόπουλος, Ατιένζα, Καστάνιο, Καρμόνα, Αλβαρες, Ιγκλέσιας (86’ Σάνταφε), Μουνάφο, Κρέσπι (60’ Γκαρντάβσκι), Σίτο (85’ Μπερτόγλιο), Ριέρα, Μπαράλες.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάσμινκο Βέλιτς): Στογιάνοβιτς, Μπαχανάκ, Χάμοντ (46’ Συμελίδης), Μεχία (80’ Νταμπό), Μουτίνιο, Δούμτσιος, Λούα Λούα (60’ Τορό), Τζημόπουλος, Τσάπρας, Βρακάς (79’ Νίκας), Παναγιώτου (46’ Βήχος).

