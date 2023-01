Κοινωνία

Ομόνοια: Συμπλοκή με έναν νεκρό και δύο τραυματίες (εικόνες)

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε περίπου το απόγευμα της Κυριακής κοντά στην πλατεία Ομονοίας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το επεισόδιο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Βούλγαρη και Αγησιλάου, όπου τρεις Αφγανοί συνεπλάκησαν μεταξύ τους, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, έξω από κατάστημα εστίασης.

Κατά τη συμπλοκή, ένας Αφγανός έχασε τη ζωή του, λόγω τραυματισμού με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ οι άλλοι δύο μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι, επίσης από αιχμηρό αντικείμενο, στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

