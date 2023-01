Αθλητικά

Άρσεναλ: “Ενδιαφέρον” για παίκτη της Μπαρτσελόνα

O σύλλογος του Λονδίνου φέρεται να έχει βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις του 26χρονου Βραζιλιάνου. Το ποσό "μαμού" που ζητά η Μπαρτσελόνα.



Μετά την αποτυχία να υπογράψει τον Μούντρικ, ο οποίος τελικώς κατέληξε στη συμπολίτισσα Τσέλσι, η Άρσεναλ στρέφεται σε άλλες λύσεις για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής της γραμμής κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Μάλιστα, οι «κανονιέρηδες» φαίνεται πως έχουν βρει ήδη τον εκλεκτό για τη θέση των εξτρέμ, καθώς σύμφωνα με ισπανικά και βρετανικά δημοσιεύματα, εξετάζουν την περίπτωση του Ραφίνια!

Όπως σημειώνεται, ο Λονδρέζικος σύλλογος βρίσκεται σε επαφές με την πλευρά του 26χρονου Βραζιλιάνου ώστε να ενημερωθούν για τις προθέσεις του πρώην άσου της Λιντς. Η Μπαρτσελόνα πάντως φημολογείται πως ζητά ένα ποσό κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ για να συναινέσει στη μεταγραφή...

Τη φετινή σεζόν, ο Ραφίνια μετράει 23 συμμετοχές με τρία γκολ και πέντε ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα».

