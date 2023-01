Αθλητικά

Ολυμπιακός - Άρης: Ο Μασούρα... λύτρωσε τους ερυθρόλευκους

Η ομάδα του Μίτσελ Γκονζάλες έμεινε μόνη της στην τρίτη θέση και στο -3 από την ΑΕΚ, υποχρεώνοντας τον Άρη στη δεύτερη ήττα στα τρία τελευταία παιχνίδια του.

Με τον Γιώργο Μασούρα να περνά ως αλλαγή στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους και να βρίσκει δίχτυα στην πρώτη επαφή του με την μπάλα, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 1-0 του Άρη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», σε ματς για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Με αλληλοκαλύψεις, πίεση στο μισό γήπεδο αλλά και καλό passing game, οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να κρατήσουν την μπάλα μακριά από την εστία του Χουλιάν Κουέστα. Το πρώτο μέρος θα το ξεχνούσαν όλοι γρήγορα, αν δεν ήταν για τη φάση του 43ου λεπτού.

Ο Μπράντλεϊ Μαζικού έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, πέρασε την μπάλα από τους Ολεγκ Ρέαμπτσιουκ και Σωκράτη Παπασταθόπουλο, με τον Βλάντιμιρ Νταρίντα να τη στέλνει στα δίχτυα του Αλέξανδρου Πασχαλάκη. Ο βοηθός έφυγε για τη σέντρα, αλλά το VAR είχε άλλη άποψη, μιας και ο Τσέχος μέσος ήταν σε θέση οφσάιντ, με το γκολ να ακυρώνεται.

Άλλο ματς στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μίτσελ πέρασε στο ματς τον Μασούρα και ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ σκόραρε 56 δευτερόλεπτα έπειτα από την είσοδό του στο γήπεδο, με το κεφάλι μετά τη σέντρα του Χάμες Ροντρίγκες.

Θέλοντας να εκμεταλλευτούν το momentum, οι «ερυθρόλευκοι» πίεσαν, με τον Κουέστα να διώχνει σε κόρνερ το δυνατό σουτ του Σεντρίκ Μπακαμπού στο 50’. Πολύ πιο δύσκολη, αλλά κι εντυπωσιακή, ήταν η επέμβαση του Ισπανού τερματοφύλακα στο 71’ στο κοντινό πλασέ του Πεπ Μπιελ – που έκανε υπέροχη ατομική ενέργεια – με τον Μασούρα να μην μπορεί με προβολή να στείλει στη συνέχεια την μπάλα στα ανυπεράσπιστα δίχτυα.

Ο Άλαν Πάρντιου έβαλε ό,τι είχε σε επιθετικό στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο «καθαρή» ευκαιρία ο Άρης δεν έκανε. Αντίθετα, ο Κουέστα χρειάστηκε να επέμβει τόσο στο φάουλ του Μπιελ στο 81’ όσο, κυρίως, στο τετ α τετ με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

Το 1-0 δεν άλλαξε ως το τέλος, με τις δυο ομάδες να ανανεώνουν το ραντεβού τους για την Τετάρτη (18/1), στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Διαιτητής: Ρόι Ρέινσρεϊμπερ (Ισραήλ)

Κίτρινες: Ινμπόμ, Ρέαμπτσιουκ – Οντουμπάτζο, Νταμπό, Φαμπιάνο.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ Γκονζάλες): Πασχαλάκης, Εμβιλά, Φορτούνης (46’ Μασούρας), Χάμες (78’ Σαμασέκου), Παπασταθόπουλος, Μπιελ (88’ Ροντρίγκες), Ροντινέι, Ινμπόμ, Ρέαμπτσιουκ, Ντόη, Μπακαμπού (70’ Ελ Αραμπί).

ΑΡΗΣ (Άλαν Πάρντιου): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Μαζικού, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Νταρίντα (73’ Μάνου Γκαρθία), Ετέμπο, Ματέο Γκαρσία (85’ Πάλμα), Νταμπό (79’ Ντουκουρέ), Γκρέι (73’ Καμάτσο), Μαντσίνι.

