Τένις - Σάκκαρη: Θέλω ένα Grand Slam και το Νο 1

Η Μαρία Σάκκαρη μίλησε στο ραδιόφωνο SBS της Αυστραλίας. Τι είπε για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Η κατάκτηση ενός Grand Slam και σταδιακά της πρώτης θέσης στην παγκόσμια κατάταξη είναι ο μεγάλος στόχος για τη Μαρία Σάκκαρη.

«Και τα δυο τα έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου, και τα δύο τα θέλω πάρα πολύ. Με τη διάφορα που έχουμε με το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης θέλει χρόνο. Πέρυσι δεν είχα τις καλύτερες επιδόσεις μου στα Grand Slams, αλλά φέτος έχω κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία, ενώ έχω μάθει και πολλά πράγματα από την περσινή σεζόν», τόνισε η 27χρονη Ελληνίδα, που είναι στο Νο6.

Ερωτηθείσα αν θα έκανε ένα διάλειμμα στην καριέρα της για να γίνει μητέρα στο εγγύς μέλλον, απάντησε: «Όχι, δεν θεωρώ ότι είμαι έτοιμη για κάτι τέτοιο, ούτε το έχω ανάγκη αυτή τη στιγμή. Είμαι χαρούμενη εκτός γηπέδου, δεν μου λείπει τίποτα, έχω ανθρώπους που με αγαπάνε και μια πολύ υγιή σχέση (σ.σ. με τον γιο του Κυριάκου Μητσοτάκη, Κωνσταντίνο). Είμαι χαρούμενη, ευτυχισμένη βασικά, μου αρέσει που ταξιδεύω, που μπορώ και ζω αυτές τις στιγμές, όλα αυτά τα συναισθήματα μέσω του αθλήματός μου. Δε νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα έκανα κάποια αλλαγή στη ζωή μου».

Τέλος αναφέρθηκε στην ελληνική κερκίδα που θα έχει στην πρεμιέρα της στο Αυστραλιανό Open τα ξημερώματα της Δευτέρας (3:30) απέναντι στην Κινέζα Γουέ Γουάν (No 117). «Δεν μπορεί κανένας μας να έχει παράπονο από τους Έλληνες. Είναι απίστευτο αυτό που μας προσφέρουν σε κάθε αγώνα. Όσο περισσότεροι έρθουν, τόσο το καλύτερο. Πάντα οι πρώτοι γύροι στα Grand Slam είναι δύσκολοι, αλλά αισθάνομαι πολύ καλά, είμαι ήρεμη και θα περιμένω αύριο όλη την ελληνική κοινότητα στο γήπεδο».

Πηγή: sport-fm.gr

