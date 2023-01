Πολιτική

Δένδιας από Πάτρα: Η εδαφική ακεραιότητα των κρατών είναι άσπρο - μαύρο

Ο Νίκος Δένδιας παρέστη στην εκδήλωση της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, για την κοπή της βασιλόπιτας.

"Διαμορφώσαμε μία πολυπαραγοντική εθνική στρατηγική και διαμορφώσαμε μια δυνατότητα διπλωματικής, οικονομικής, στρατιωτικής ισχυροποίησης της πατρίδας μας, για να αποτρέψουμε προκαταβολικά οποιαδήποτε σκέψη εφαρμογής του αναθεωρητικού προτύπου, το οποίο φύεται στην ανατολική πλευρά του Αιγαίου και το οποίο εκπέμπεται εναντίον μας σχεδόν σε καθημερινή βάση, σαν οξεία απειλή".

Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, μιλώντας σήμερα Κυριακή το μεσημέρι σε εκδήλωση που οργάνωσε στην Πάτρα, η διοικούσα επιτροπή εκλογικής περιφέρειας Αχαΐας της ΝΔ για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Ειδικότερα, αναφερόμενος αναλυτικά στην εξωτερική πολιτική της χώρας, είπε ότι "η χώρα, η πατρίδα, η κυβέρνηση, όλοι μας, χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε την δυσκολότερη πραγματικότητα που έχουμε αντιμετωπίσει τουλάχιστον από το 1974 μέχρι σήμερα" και συνέχισε: "Γιατί οι διαφορές με την Τουρκία υπήρχαν πάντοτε και ήταν πολλές φορές οξύτατες, αλλά ακόμα και κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής στην Κυπριακή δημοκρατία το 1974, οι κρίσεις ήταν χρονικά περιορισμένες. Ο Αττίλας 2 έγινε τον Αύγουστο του 1974 και τον Σεπτέμβριο ο Κωνσταντίνος Καραμανλής μιλούσε με τον Ετσεβίτ. Αυτό που είναι πρωτοφανές και που συμβαίνει τώρα είναι η διάρκεια της κρίσης. Μία κρίση που διαρκεί 3,5 χρόνια και που η Ελλάδα πρέπει να λειτουργήσει μέσα σε ένα περιβάλλον, που ο νατοϊκός της σύμμαχος την απειλεί ότι θα έρθει νύχτα. Ο νατοϊκός της σύμμαχος ισχυρίζεται ότι τα νησιά που τις έχουν αποδοθεί με σωρεία διεθνών συνθηκών δεν είναι αυτονόητα τα δικά της, έστω και αν κατοικούνται αμιγώς από ελληνικό πληθυσμό. Και μέσα σε αυτά χρειάζεται να προσαρμοστεί σε ένα διεθνές περιβάλλον που δημιουργήθηκε από την βάρβαρη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία".

Παράλληλα, ο Νίκος Δένδιας επεσήμανε ότι "χρειάστηκε να εφαρμόσουμε μία εξωτερική πολιτική ευρέων οριζόντων, πέρα από τα συνήθη γεωγραφικά όρια που λειτουργούσαν οι εκπρόσωποι της πατρίδας μας", προσθέτοντας: "Έχω πάει σε πάνω από 70 χώρες και σε 16 από αυτές για πρώτη φορά για Έλληνα υπουργό. Έχω συναντήσει πάνω από 300 ομολόγους μου υπουργούς Εξωτερικών και άλλους υπουργούς, ενδυναμώσαμε τις παλιές μας φιλίες και δημιουργήσαμε νέες κατανοήσεις".

Όλα αυτά, συνέχισε, "δεν ήταν αυτό που μας κατηγορεί, μερικές φορές με προσεκτικούς τόνους, η αξιωματική αντιπολίτευση, ως ταξιδιωτική διπλωματία" συμπληρώνοντας: "Διότι υπάρχει όχι μόνο απλώς θεωρητική διεύρυνση του γεωπολιτικού αποτυπώματος, αλλά και σαφές παραδοτέο. Αναφέρομαι στις 307 διεθνείς συμφωνίες που υπέγραψε η χώρα κατά την διάρκεια της πρωθυπουργίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ποτέ στο παρελθόν το ελληνικό κράτος, από την δημιουργία του μέχρι σήμερα, δεν έχει φτάσει ούτε στο μισό αριθμό αυτών των συμφωνιών. Και ανάμεσα σε αυτές τις συμφωνίες είμαι ιδιαίτερα περήφανος για τις δύο συμφωνίες με την Ιταλία και με την Αίγυπτο για τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες που μας επέτρεψαν για πρώτη φορά από το 1947 να μεγαλώσουμε την Ελληνική επικράτεια. Και δίπλα σε αυτές υπάρχουν οι δύο αμυντικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία και η αμυντική συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα".

Όσον αφορά την αμυντική συμφωνία με την Γαλλία, ο Νίκος Δένδιας επεσήμανε: "Η Ελλάδα διαχρονικά αγόραζε όπλα από την Γαλλία, αλλά η πρώτη ελληνική κυβέρνηση που πέτυχε την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας με τη Γαλλία με συγκεκριμένο άρθρο, όπου η Γαλλία υπόσχεται την αμυντική της συνδρομή εάν κινδυνεύσει η ελληνική επικράτεια, είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη".

Σχετικά με τον ρόλο της Ελλάδας στα Βαλκάνια, ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι "έχουμε επανέλθει στα Βαλκάνια" και πρόσθεσε: "Η Ελλάδα είναι η ισχυρότερη οικονομική και στρατιωτική δύναμη στα Βαλκάνια, για αυτό έχει ιστορική αποστολή, έχει υποχρέωση να πάρει από το χέρι με όλες τις δυνάμεις της τα δυτικά Βαλκάνια και να τα οδηγήσει προς την Ευρωπαϊκή οικογένεια".

Κατά την διάρκεια της ομιλίας του ο Νίκος Δένδιας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο και τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας στον ΟΗΕ, σημειώνοντας μεταξύ άλλων τα εξής:

"Η χώρα μας αυτή την στιγμή τρέχει τρεις εκστρατείες συγχρόνως, δηλαδή να εκλεγεί μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπου έχουμε ήδη 114 δεσμεύσεις, να εκλεγεί για πρώτη φορά στην ιστορία της πρόεδρος της γενικής συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και να εκλεγεί, επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία της, μέλος του συμβουλίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων". Όπως επεσήμανε, "καταλαβαίνει οποιοσδήποτε την τεράστια αναβάθμιση που θα σημάνει για την χώρα η επίτευξη αυτών των τριών στόχων στους οποίους είμαστε ήδη αρκετά κοντά".

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Νίκος Δένδιας είπε ότι "με ρωτάνε πολλοί, γιατί πήραμε μία τόσο σαφή θέση όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία" και εξήγησε:

"Για την Ελλάδα δεν υπήρχε ερώτημα. Γιατί οτιδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη στάση, οποιαδήποτε άλλη τακτική θα σχετικοποιούσε την αντίδραση απέναντι στο ίδιο αναθεωρητικό επιχείρημα που εμείς αντιμετωπίζουμε στο Αιγαίο, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, επί τρεισήμισι χρόνια τώρα. Μερικά πράγματα στη ζωή είναι άσπρο - μαύρο. Η ανεξαρτησία των κρατών είναι άσπρο - μαύρο. Η εδαφική ακεραιότητα των κρατών είναι άσπρο - μαύρο. Το διεθνές δίκαιο είναι άσπρο - μαύρο. Το δίκαιο της θάλασσας είναι άσπρο - μαύρο και δεν μπορούμε εμείς να συνυπογράψουμε την σχετικοποίηση των αρχών αυτών, όπως επιδιώκει ο εξ ανατολών γείτονας Θα ήταν ολέθριο σφάλμα μας. Στην πραγματικότητα θα πυροβολούσαμε τα δικά μας πόδια" είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην συνέχεια στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, ο Νίκος Δένδιας.είπε, απευθυνόμενος προς τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση, ότι "πρέπει να βάλουμε όλοι τα δυνατά μας για να πείσουμε την ελληνική κοινωνία ότι η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, η κυβέρνηση, δικαιούται μία νέα τετραετία" προσθέτοντας: "Και θα το ζητήσουμε αυτό κατ΄ αρχήν εν ονόματι των διαχρονικών αξιών της παράταξης που ίδρυσε ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής. Η ΝΔ είναι το γνήσιο λαϊκό κόμμα και δεν μπορεί να αποστεί από αυτό το βασικό γενετικό του υλικό. Εμείς είμαστε το κόμμα που ιστορικά εξέφρασε στην Ελλάδα και την αγροτιά και τα ανερχόμενα στρώματα και την Ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Και πότε δεν ξεχάσαμε ότι στην πορεία αυτή, παρά τα λεγόμενα και τα θρυλούμενα της αριστεράς, πρέπει να είμαστε δίπλα στον άνθρωπο του καθημερινού μόχθου. Αυτό είναι το εκλογικό μας σώμα, αυτοί είναι οι κοινωνικοί μας συνομιλητές, με αυτούς θα ξαναδιαλεχθούμε και θα ζητήσουμε την εμπιστοσύνη τους για μία νέα τετραετία Μητσοτάκη".

Επίσης, είπε ότι "είμαι απολύτως αισιόδοξος για το πού θα πάμε τα επόμενα χρόνια, αν τηρηθεί η βασική παράμετρος της σοβαρότητας, της εργατικότητας και της ομοψυχίας, απέναντι στη δυσχέρεια" και πρόσθεσε:

"Στις κρίσεις, όπως και στις φουρτούνες, υπάρχει μία βασική αρχή. Δεν μπορούν να κρατάνε πολλοί το τιμόνι, δεν μπορεί να γίνεται ατελείωτη κουβέντα για το πού πάει το καράβι, δεν είναι δυνατόν να περάσεις την τρικυμία εάν δεν υπάρχει καλός κουμανταδόρος. Εμείς λοιπόν, ενόψει της επιλογής που πρέπει να κάνει η ελληνική κοινωνία τους επόμενους μήνες, υποβάλλουμε με κάθε σεβασμό μπροστά της ότι έχουμε καταφέρει τα προηγούμενα τρεισήμισι χρόνια. Εμείς έχουμε μία σαφή πρόταση. Αυτή καταθέτουμε για μία νέα τετραετία, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με μία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας".Η εδαφική ακεραιότητα των κρατών είναι άσπρο – μαύρο. Δεν μπορούμε να συνυπογράψουμε τη σχετικοποίηση των αρχών αυτών, όπως επιδιώκει ο εξ’ ανατολών γείτονας.

