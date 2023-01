Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Οι “πράσινοι” πήραν τρίποντο με πέναλτι στις καθυστερήσεις

Με πέναλτι του Σπόραρ στο 90+5' ο Παναθηναϊκός έφυγε με τους τρεις βαθμούς της νίκης από τα Ιωάννινα

Με εύστοχο πέναλτι του Άντραζ Σπόραρ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα στους «Ζωσιμάδες» στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής και διατήρησε τους «πράσινους» στο +4 από τη δεύτερη ΑΕΚ. Σε ένα ματς όπου οι «πράσινοι» έχασαν πάρα πολλές ευκαιρίες, έφυγαν με το «διπλό», σταματώντας το αρνητικό σερί τους στα Ιωάννινα, όπου δεν είχαν νικήσει από το 2016.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να επιβάλλει απ’ το ξεκίνημα το παιχνίδι του και μόλις στο 3ο λεπτό έχασε την πρώτη καλή ευκαιρία όταν το χαμηλό σουτ του Βέρμπιτς αποκρούστηκε απ’ τον Τσιντώτα, με τον γκολκίπερ του ΠΑΣ να αντιδράει το ίδιο καλά και στο αμέσως επόμενο λεπτό, όταν το γύρισμα του Παλάσιος βρήκε πάνω στον Παντελάκη και λίγο έλειψε να καταλήξει στα δίκτυα των γηπεδούχων.

Στο 22’ το εξαιρετικό τακουνάκι του Ιωαννίδη, έβγαλε τον Μπερνάρ σε θέση βολής, όμως το σουτ του Βραζιλιάνου πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Τσιντώτα, ενώ στο 29’ ο Βαγιαννίδης «τρύπησε» με προσωπική ενέργεια την άμυνα του ΠΑΣ και σούταρε με δύναμη από τα δεξιά, αλλά ο γκολκίπερ των γηπεδούχων απέκρουσε ενστικτωδώς σε κόρνερ.

Στο 31’ από ωραία κίνηση και γύρισμα του Παλάσιος, ο Χουάνκαρ έγινε τελικός αποδέκτης της μπάλας, αλλά το πλασέ που επιχείρησε με το δεξί πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ επιθετικά και στο δεύτερο ημίχρονο και στο 51’ έφτασε ξανά κοντά το γκολ, όταν από την κάθετη μπαλιά του Κουρμπέλη, ο Ιωαννίδης βρέθηκε σε θέση βολής και σούταρε με το αριστερό, αλλά ο Τσιντώτας έδειξε για άλλη μία φορά εξαιρετικά αντανακλαστικά.

Στο 66’ ο ΠΑΣ Γιάννινα έχασε απίστευτη ευκαιρία για να προηγηθεί, όταν ο Σένκεφελντ γλίστρησε έπειτα από επαναφορά του Μπρινιόλι, ο Μπάλαν έκλεψε την μπάλα, αλλά «σημάδεψε» το δεξί δοκάρι του Μπρινιόλι κι ο Πούγγουρας έσωσε την ομάδα του στο νέο σουτ του Καραχάλιου.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να πιέζουν ψάχνοντας ένα γκολ και στο 79’ από κόρνερ του Μπερνάρ, ο Κουρμπέλης έπιασε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ, ενώ στο 86’ το φάουλ του Μπερνάρ από καλή θέση πέρασε ελάχιστα άουτ από το δεξί δοκάρι του Τσιντώτα.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Κουρμπέλης ανατράπηκε από τον Μορέιρα, με τον διαιτητή Τσαγκαράκη να υποδεικνύει πέναλτι έπειτα από κλήση του VAR για να τσεκάρει τη φάση σε in field review και να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Σπόραρ ανέλαβε την εκτέλεση στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων κι ευστόχησε, κάνοντας το 1-0 και χαρίζοντας στον Παναθηναϊκό μία υπερπολύτιμη νίκη.

Διαιτητής: Πέτρος Τσαγκαράκης (Χανίων)

Κίτρινες: Ριένστρα, Μπάλαν, Μορέιρα - Ρουμπέν

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Τσιντώτας, Σόρια, Παντελάκης, Εραμούσπε, Πήλιος, Καραχάλιος, Ριένστρα (77’ Λιάσος), Τζίνο, Μορέιρα, Παμλίδης (87’ Τζίμας), Μπάλαν.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Πούγγουρας, Χουάνκαρ (74’ Πούχατς), Ρουμπέν (75’ Τσόκαϊ), Κουρμπέλης, Παλάσιος, Μπερνάρ, Βέρμπιτς (58’ Σπόραρ), Ιωαννίδης.

