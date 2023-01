Κόσμος

Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην πύλη του Βρανδεμβούργου

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω στο εμβληματικό μνημείο έχασε τη ζωή του.

Αυτοκίνητο έπεσε χθες Κυριακή πάνω στην εμβληματική Πύλη του Βρανδεμβούργου, με αποτέλεσμα ο οδηγός του να χάσει τη ζωή του, ανακοίνωσε μέσω Twitter η αστυνομία του Βερολίνου.

Το όχημα έφθασε στη λεωφόρο Ούντερ ντεν Λίντεν και έπεσε πάνω στο παγκοσμίως γνωστό βερολινέζικο μνημείο περί τις 23:30 (τοπική ώρα· 00:30 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε.

«Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν η ταυτότητα του οδηγού και οι συνθήκες του συμβάντος», πρόσθεσε η αστυνομία.

Η γερμανική ταμπλόιντ Bild δημοσίευσε φωτογραφία μαύρου σεντάν το μπροστινό μέρος του οποίου έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα και ανέφερε πως η περιοχή γύρω από την Πύλη αποκλείστηκε από την αστυνομία.

Στην καρδιά της γερμανικής πρωτεύουσας, στο επίπεδο των συνόρων που χώριζαν άλλοτε το ανατολικό από το δυτικό Βερολίνο, η Πύλη του Βρανδεμβούργου μετατράπηκε σε σύμβολο της γερμανικής ενοποίησης.

