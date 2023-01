Κόσμος

Νεπάλ - πτώση αεροσκάφους: βίντεο ντοκουμέντο από τη συντριβή

Ένας επιβάτης κατέγραψε λεπτό προς λεπτό τη μοιραία πτώση του αεροσκάφους στο Νεπάλ.

Τουλάχιστον 68 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την συντριβή της εσωτερικής πτήσης της Yeti Airlines στην Ποχαρά του Νεπάλ, στο χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα της τελευταίας 30ετίας στην μικρή χώρα των Ιμαλαΐων.

Εκατοντάδες μέλη σωστικών συνεργείων συμμετείχαν στις έρευνες στην πλαγιά του λόφου όπου συνετρίβη το αεροσκάφος που μετέφερε 72 επιβαίνοντες στην πτήση από την πρωτεύουσα Κατμαντού προς την τουριστική πόλη Ποχαρά.

Οι έρευνες διακόπηκαν αργά το βράδυ για να συνεχισθούν σήμερα.

"Μαρτυρία" για τις τελευταίες στιγμές των επιβατών, δίνει ένα κινητό τηλέφωνο που ανασύρθηκε από τα συντρίμμια της πτήσης της Yeti Airlines που συνετρίβη στο Νεπάλ και φαίνεται να έχει καταγράψει από μέσα τις τελευταίες στιγμές της μοιραίας πτήσης.

Από τους επιβάτες στο αεροσκάφος, οι πέντε ήταν Ινδοί. Ένας από αυτούς, ο Sonu Jaiswal, φαίνεται ότι έκανε ένα live στο Facebook λίγο πριν από τη συντριβή του αεροσκάφους και είναι - σύμφωνα με το NDTV- μεταξύ των νεκρών.

Το NDTV, το οποίο μετέδωσε το βίντεο που δείχνει τους επιβάτες μέσα στο αεροσκάφος και μετά μια έκρηξη και φωτιά, δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τη γνησιότητά του.

?? Canl? yay?nda korkunc ucak kazas?!



Katmandu-Pokhara seferini yapan ucag?n yolcusu Sonu Jaiswal, ucag?n inisi esnas?nda Facebook’tan canl? yay?n yaparken birkac saniye icinde ucak dustu ve alev ald?ktan sonra yay?n koptu. Kazada 68 yolcunun tamam? yasam?n? yitirdi. pic.twitter.com/kqg0hJ2K4t — Milat Gazetesi (@MilatGazete) January 15, 2023

