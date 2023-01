Αθλητικά

Australian Open - Σάκκαρη: με εύκολη νίκη πέρασε στον δεύτερο γύρο

Η Ελληνίδα τενίστρια, με μία εύκολη νίκη πέρασε στον δεύτερο γύρο του Australian Open.

Με μία άνετη νίκη κατάφερε να περάσει στον δεύτερο γύρο του Australian Open η Μαρία Σάκκαρη.

Η Εληνίδα τενίστρια, κατάφερε να κερδίσει χωρίς απώλεια την Κινέζα Γιου Γιουάν με 2-0 σετ (6-1, 6-4) παίζοντας επιθετικά.

Στον δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει τη 17χρονη Ρωσίδα Nτιάνα Σνάιντερ, η οποία κέρδισε στον πρώτο γύρο την Σλοβάκα Κούτσοβα με 7-6, 7-5.

Η Σάκκαρη μετά το πρώτο game ήταν καταιγιστική καθώς κέρδισε έξι συνεχόμενα, παίζοντας εξαιρετικά με το μπάκχαντ και βγάζοντας πολλούς winner (14 στο πρώτο σετ), για να κάνει το 1-0 σε 35 λεπτά.

Στο δεύτερο η Γιουάν της έβαλε δύσκολα κάνοντας μπρέικ, αλλά από 3-1 η Μαρία επέστρεψε και έφτασε στη νίκη.

Η Σάκκαρη έπαιξε πολύ επιθετικά, βγάζοντας 38 winners (13 μόλις η Γιουάν που είχε και 21 αβίαστα), εκπληκτικά μεγάλος αριθμός σε ματς δύο σετ (και το ένα να τελειώνει με 6-1), ενώ λογικά από τον τρόπο παιχνιδιού της έκανε και 28 αβίαστα λάθη.

Και το θετικό είναι πως αν και βρέθηκε πίσω με break στο δεύτερο σετ, είχε την υπομονή και αλλάζοντας λίγα χτυπήματα, γύρισε το μομέντουμ και έφτασε στην πρόκριση.

