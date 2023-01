Κόσμος

Κίνα: Νεκροί και αγνοούμενοι από έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών (βίντεο)

Πώς προκλήθηκε η έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε ανθρώπους.





Έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο και διυλιστήριο στην κομητεία Πανσάν, στην επαρχία Λιαονίνγκ της Κίνας σημειώθηκε την Κυριακή (156.01.20223), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δυο άνθρωποι.

Από την έκρηξη στο χημικό εργοστάσιο στην κομητεία Πανσάν, στη βόρεια Κίνα, τραυματίστηκαν άλλοι 34. Επίσης, ΄σύμφωνα με τις τοπικές αρχές δώδεκα άνθρωποι αγνοούνται.

A powerful explosion occurred at a chemical plant in China.

The explosion occurred at a plant in Panjin County, Liaoning Province. pic.twitter.com/SyjhpDxbiu — Mikhail Kulakov (@mikkulakov) January 15, 2023

Οι τραυματίες, τέσσερις από τους οποίους βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών της κομητείας την οποία επικαλέστηκε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

????| VIDEO: EXPLOSION IN PANJIN, LIAONING, CHINA pic.twitter.com/YpRRiElv4N — Pewdiepie F (@TheDevil484) January 15, 2023

Η κινεζική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι η πυρκαγιά η οποία ξέσπασε μετά την έκρηξη χθες στις 15:13 (τοπική ώρα· 09:13 ώρα Ελλάδας) στο εργοστάσιο αλκυλίωσης και διυλιστήριο, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης, τέθηκε υπό έλεγχο μερικές ώρες αργότερα.

