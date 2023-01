Οικονομία

Phishing: Οι ανησυχίες των τραπεζών για τα νέα μέτρα

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση στην εφαρμογή των νέων μέτρων, ώστε να μπορέσουν οι τράπεζες να αυξήσουν τα μέτρα ασφαλείας.

Να δώσει 6 μήνες προθεσμία στις τράπεζες προσανατολίζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης ώστε αυτές να αυξήσουν τα επίπεδα της ασφάλειας που θα απαιτηθεί στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και να προστατέψουν τους πελάτες τους από το αδόκητο fishing που έχει γίνει μάστιγα. Το παραπάνω χρονικό περιθώριο θα δοθεί ως περίοδος χάριτος στις τράπεζες προκειμένου αυτές να απαλλαγούν από την ευθύνη να αποζημιώνουν το πελάτη τους για ποσά άνω των 1000 ευρώ που θα αποτελούν αντικείμενο υπεξαίρεσης από τους λογαριασμούς τους όταν αυτοί τελικώς χακάρονται.

Tα πρόσθετα επίπεδα ασφαλείας θα αφορούν σε συναλλαγές που διενεργούνται μέσω internet ή mobile banking με χρήση του τραπεζικού λογαριασμού των πελατών των τραπεζών.

Αυτό ήταν το συμπέρασμα της συζήτησης που διεξήγαγε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών με το Υπουργείο Ανάπτυξης και το οποίο υποχρεώνει ουσιαστικά τις τράπεζες να προσαρμοστούν ταχύτερα στην ρήτρα της τριπλής ταυτοποίησης αντί για την αντίστοιχη διπλή που ισχύει στην παρούσα φάση.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης αντιμετωπίζει μεγάλο πλήθος καταγγελιών από πελάτες των τραπεζών που έρχονται αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα του fishing. Οι hackers έχουν αποθρασυνθεί μιας και καταφέρνουν να ανέβουν υψηλότερα στον ιστό του διαδικτύου (google) και να προβληθούν έναντι των ιστοσελίδων των τραπεζών. Αυτό μπερδεύει τους χρήστες που εισέρχονται σε πλασματικό περιβάλλον και τελικώς πραγματοποιούν πράξεις άλλες από αυτές που νομίζουν ότι πραγματοποιούν έχοντας δώσει την πρόσβαση του λογαριασμού τους στους hackers.

Η διάταξη ωστόσο δημιούργησε μεγάλη ανησυχία στις τράπεζες που επιχειρηματολόγησαν πως τούτο από τη μία δεν θα περιόριζε τα περιστατικά phishing- τουναντίον- αλλά θα ενίσχυε επιτήδειους να μπουν στη διαδικασία αφού πλέον θα είχαν τη βεβαιότητα της αποζημίωσης. Μια τέτοια ανεξέλεγκτη τραπεζική επιβάρυνση, θα οδηγούσε μοιραία τις τράπεζες να θέσουν περιορισμούς που τελικά θα συρρίκνωναν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές θέτοντας όρια σε πληρωμές προς τρίτους με στόχο την αυτοπροστασία τους.

Οι τράπεζες θα εξετάσουν ένα πλήθος λύσεων όπως η χρήση ενός δεύτερου στιγμιαίου κωδικού ΟΤP κατά τη διενέργεια των συναλλαγών ή οι πελάτες να επιβεβαιώνουν το IBAN του συναλλασσόμενου πριν την εκτέλεση της συναλλαγής. Άλλωστε σήμερα ο συναλλασσόμενος δεν μπορεί να δει που στέλνει τα χρήματα στην περίπτωση εμβάσματος, δηλαδή συναλλαγής από τράπεζα σε άλλη τράπεζα.

Σε κάθε περίπτωση οι λύσεις αυτές θα εξεταστούν και θα συζητηθούν και με τα συναρμόδια υπουργεία. Αυτό πάντως που πρέπει να θεωρείται βέβαιο είναι πως οι τράπεζες άμεσα δεν θα κληθούν να πληρώσουν την απάτη. Επίσης βέβαιο θα πρέπει να θεωρείται πως οι ηλεκτρονικές συναλλαγές θα γίνονται όλο και δυσκολότερες για χρήστες που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι τελικώς με το διαδίκτυο.

