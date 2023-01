Πολιτική

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Ο Αντώνης Σαμαράς στη Μητρόπολη Αθηνών (εικόνες)

Στην Μητρόπολη Αθηνών βρέθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Λίγο πριν από τις 10 το πρωί έφτασε στην Μητρόπολη Αθηνών ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, για το τελευταίο αντίο στον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο.

Αμέσως μετά ο κ. Σαμαράς αποχώρησε.

Στην Μητρόπολη βρέθηκαν επίσης η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, βαφτησιμιά του Κωνσταντίνου, ιδιαίτερα συγκινημένη και ντυμένη στα μαύρα, ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Κουμουτσάκος, ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο πρώην βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος και ο πρώην βουλευτής Δημήτρης Καμμένος.

