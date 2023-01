Αθλητικά

ΝΒΑ: Ο Λεμπρόν Τζέιμς απέχει πλέον μια “ανάσα” από ένα ιστορικό ρεκόρ

Πέρασε στην δεύτερη θέση των σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ. Πόσοι πόντοι τον χωρίζουν και από ποιόν για την κορυφή.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έγραψε Ιστορία, καθώς έγινε ο δεύτερος μόλις παίκτης που ξεπέρασε τους 38.000 πόντους στο ΝΒΑ.

Ο «Βασιλιάς» ήταν απολαυστικός απέναντι στους Σίξερς και σημείωσε 35 πόντους, 8 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Με αυτούς τους πόντους έφτασε τους 38.024 πόντους 363 λιγότερους από τον θρυλικό Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ που έχει 38,387. Πλέον είναι θέμα χρόνου να τον ξεπεράσει, εφόσον έχει την υγεία του και να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών.

Στα αγωνιστικά η ΦΙλαδέλφεια πήρε τη νίκη με 113-112, χάρη στον... Ράσελ Ουέστμπρουκ. Ο σταρ των Λέικερς πήγε να πάρει μόνος του την τελευταία επίθεση και δεν μπόρεσε να επιχειρήσει σουτ υπό προϋποθέσεις.

Ο Ζοέλ Εμπίιντ με 35 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ηγήθηκε στο σκοράρισμα για τους Σίξερς, που είχαν σε εξαιρετική ημέρα και τον Τζέιμς Χάρντεν, που ολοκλήρωσε τον αγώνα έχοντας, 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 13 ασίστ.

Με τον Νίκολα Γιόκιτς να είναι ο ήρωας της τελευταίας στιγμής το Ντένβερ επικράτησε με 119-116 του Ορλάντο. Ο σούπερ σταρ των Νάγκετς σημείωσε το καθοριστικό τρίποντο 1,2’’ πριν το τέλος του αγώνα και οδήγησε στην 13η διαδοχική εντός έδρας νίκη την ομάδα του.

Ο Νίκολα Γιόκιτς με ακόμη ένα triple double, 17 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 14 ασίστ και ο Άαρον Γκόρντον (25π, 8ρ, 5ασ), ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές για τους Νάγκετς, με τον Μαρκέλ Φουλζ (20π, 7ρ, 6ασ), να ξεχωρίζει για τους Μάτζικ.

Οι Μπουλς έκαναν περίπατο απέναντι στους Γουόριορς και επικράτησαν με 132-118. Οι Ταύροι έσπασαν την «κατάρα» 13 ηττών και επικράτησαν για πρώτη φορά μετά τις 2 Μαρτίου του 2017. Ο Νίκολα Βούτσεβιτς ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας του με 43 πόντους, ενώ 27 πρόσθεσε ο Ζακ ΛαΒίν για το Σικάγο. Ο Κλέι Τόμπσον είχε 26 πόντους με 8/15 τρίποντα, ενώ 20 πόντους και 10 ριμπάουντ, αλλά με 8 λάθη, έγραψε ο Στεφ Κάρι.

