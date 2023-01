Κοινωνία

Ελένη Τοπαλούδη: τα “μαύρα” γενέθλιά της γιόρτασαν οι γονείς της

Τι έγραψε η μητέρα της σε ανάρτηση της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

Η Ελένη Τοπαλούδη, που δολοφονήθηκε πριν από περίπου 5 χρόνια στη Ρόδο, είχε σαν χθες 15 Ιανουαρίου τα γενέθλιά της. Το νεαρό κορίτσι έζησε μαρτυρικές στιγμές από τους δύο δραστες, οι οποίοι τη βίασαν και τη σκότωσαν.

Οι γονείς της Ελένης Τοπαλούδη, Ιωάννης και Κούλα βρέθηκαν στον τάφο της στο Διδυμότειχο με μια τούρτα για τα γενέθλια του παιδιού τους.

Η μητέρας της, Κούλα, με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook, έγραψε λίγα λόγια για την αδικοχαμένη κόρη της που συγκλόνισε συθέμελα την Ελληνική και όχι μόνο κοινωνία.

