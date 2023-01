Life

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Γιατί δεν παρεβρέθηκε ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ηχηρή η απουσία του πρίγκιπα Ουίλιαμ από την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Τι αποκάλυψε ο Χρήστος Ζαμπούνης στο "Πρωινό".

Μυστήριο επικρατεί γύρω από την απουσία του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον από την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Το ενδεχόμενο ενός ταξιδιού στην Ελλάδα για τον πρίγκιπα διάδοχο του βρετανικού θρόνου δεν επιβεβαιώθηκε από το Μπάκιγχαμ.

Οι σχέσεις του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας με την Ελλάδα είναι γνωστές. Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος ήταν νονός του πρίγκιπα Γουίλιαμ.΄

Όπως αποκάλυψε ο Χρήστος Ζαμπούνης στην εκπομπή "Το Πρωινό", η απόφαση της κυβέρνησης να κηδευτεί ώς ιδιώτης δεν του "επέτρεψε" να παραστεί, ούτε εκείνος ούτε ο πατέρας του βασιλιάς Κάρολος.

"Λόγω του ότι είναι ιδιωτική η κηδεία, δεν μπορούσε να έρθει και ο διάδοχος του θρόνου, Πρίγκιπας Ουίλιαμ, γιατί είναι θεσμικός και ο διάδοχος. Ενώ η πριγκίπισσα Άννα δεν είναι θεσμική. Αυτό είναι το πρωτόκολλο των Βρετανών, δεν μπορούν να εκπροσωπηθούν σε αυτό το επίπεδο εφόσον είναι ιδιώτης", σημείωσε ο ίδιος.

Η πριγκίπισσα Άννα, που έφτασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη χώρα μας είναι αυτή που έκπροσώπησε τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Η λίστα των Ελλήνων που προσκλήθηκαν στη Μητρόπολη

Πλειάδα ισχυρών ελληνικών ονομάτων περιλαμβάνει η λίστα των προσκεκλημένων που παρακολούθησαν τη Δευτέρα το πρωί την εξόδιο ακολουθία για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο στη Μητρόπολη Αθηνών.

Η οικογένεια φρόντισε να αποσταλούν άμεσα οι προσκλήσεις σε ισχυρές ελληνικές οικογένειες που κατοικούν εντός και εκτός Ελλάδας για την το τελευταίο αντίο πρώην μονάρχη.

«Γαλαζοαίματοι» από όλο τον κόσμο έφτασαν στην Αθήνα

Στην τελετή παρευρέθηκαν μέλη των βασιλικών οικογενειών από τη Βρετανία, τη Δανία, το Λουξεμβούργο, το Μονακό, την Ολλανδία, τη Νορβηγία και την Ισπανία, αλλά και προσωπικότητες από την Ελλάδα.

Οι υψηλοί προσκεκλημένοι δείπνησαν χθες το βράδυ με την οικογένεια του εκλιπόντος σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, ενώ θα παρακαθίσουν και σήμερα σε γεύμα μετά την τελετή της ταφής.

Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος και η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεπάλ - πτώση αεροσκάφους: βίντεο ντοκουμέντο από τη συντριβή

Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην πύλη του Βρανδεμβούργου

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Πλήθος κόσμου και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας (εικόνες)