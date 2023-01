Κόσμος

Τσαβούσογλου: Οι ΗΠΑ χάλασαν την ισορροπία Ελλάδας - Τουρκίας

Την Τετάρτη Τσαβούσογλου και Μπλίνκεκ θα μιλήσουν από κοντά για την πώληση F16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία

Η ισορροπία στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας άρχισε να χαλάει είναι το μήνυμα της Άγκυρας στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τον Τούρκο ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου,που ανέφερε πως δεν έχει σημασία τι όπλα πωλούνται και σε ποιον. Το σημαντικό είναι η δύναμης της Τουρκίας και ποια βήματα κάνει, υποστήριξε.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου, σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Μπισέρα Τούρκοβιτς, Αντιπρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και Υπουργό Εξωτερικών, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε σχετικά με την πώληση των F16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία ότι την Τετάρτη θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μπλίνκεν.

"Οι φίλοι μας πήγαν νωρίτερα στην Ουάσιγκτον, θα πραγματοποιήσουν τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις. Ένα από τα θέματα στην ατζέντα μας είναι τα F-16. Οι στρατιωτικές διαπραγματεύσεις για τα F-16 έχουν ολοκληρωθεί. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενημέρωσε ανεπίσημα το Κογκρέσο. Εάν δεν υπάρξει αντίρρηση εδώ, η διαδικασία ολοκληρώνεται, γίνεται επίσημη ειδοποίηση. Το αίτημα του Προέδρου για αυτό μπορεί να απορριφθεί με 51% στο Κογκρέσο. Αν συμβεί αυτό, θα σταλέι για δεύτερη φορά (στο Κογκρέσο). Αυτή τη φορά θα πρέπει να απορριφθεί με πλειοψηφία δύο τρίτων, αλλά αναμένουμε ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ομαλά. Έχουν γίνει συμφωνίες με τη διοίκηση σε όλα τα επίπεδα, η διοίκηση δηλώνει ότι αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για την Τουρκία αλλά και για το ΝΑΤΟ. Εάν η διοίκηση παραμείνει σταθερή, δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν θέλουμε να αγοράσουμε ένα προϊόν υπό όρους", είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Για την πώληση F35 στην Ελλαδα, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε: "διαβάσαμε κι εμείς από τα ΜΜΕ για την πώληση των F-35 στην Ελλάδα.. Εμείς λέμε αυτό στις ΗΠΑ. Η ισορροπία στις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας άρχισε να χαλάει. Και η ισορροπία στην Κύπρο άρχισε να χαλάει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να δώσουν προσοχή σε αυτή την ισορροπία. Διαφορετικά, δεν έχει σημασία σε ποιον και τι όπλα πωλούνται. Σημασία έχει η δύναμή μας, τα βήματα που θα κάνουμε. Θα το εξετάσουμε", συμπλήρωσε.

