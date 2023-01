Παράξενα

Χανιά: συγκινεί το σκυλί του 53χρονου που βρέθηκε δολοφονημένος (εικόνες - βίντεο)

Η μόνη παρηγοριά του αδικοχαμένου άντρα ήταν το σκυλί του που του κράταγε πάντα συντροφιά.

Συγκλονίζουν οι εικόνες με το σκυλί του 53χρονου που δολοφονήθηκε στην Κρήτη, να στέκεται έξω από την πόρτα του νεκρού αφεντικού του.

Το σκυλάκι, όπως δήλωσαν οι γείτονες του θύματος του φρικτού εγκλήματος, ήταν η μόνη συντροφιά του 53χρονου.

Από χθες το βράδυ, οπότε ο άνδρας βρέθηκε νεκρός, δεμένος και φιμωμένος στο σπίτι του από τους αστυνομικούς στη περιοχή επικρατεί αναστάτωση.

Αστυνομικοί της Σήμανσης βρίσκονται στο σπίτι και συλλέγουν στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να φτάσουν στα ίχνη του δράστη ή των δραστών του στυγερού εγκλήματος. O σκύλος, όπως φαίνεται και στις εικόνες στέκεται έξω από την πόρτα συνεχώς.

Άλλοτε κοιτά προς τον δρόμο, άλλοτε μέσα στο σπίτι, σαν να περιμένει πως ο 53χρονος που τον φρόντιζε θα εμφανιστεί ξανά.

Τι λένε οι γείτονες του 53χρονου που βρέθηκε φιμωμένος και νεκρός

«Δεν ενοχλούσε κανέναν. Είναι τραγικό να φύγει ένας άνθρωπος με τέτοιο τρόπο», σημείωσε η κα Μαρία, γειτόνισσα του 53χρονου που έβλεπε την πόρτα του ανοιχτή από το πρωί της Κυριακής.

«Η πόρτα ήταν ανοιχτή όλη μέρα. Δεν πήγε το μυαλό μου, είπα θα την έχει αφήσει για το σκυλάκι του. Κακιώνω στον εαυτό μου που δεν ενήργησα λίγο πιο νωρίς», δήλωσε συγκλονισμένη η γυναίκα.

