“Ποιος Παπαδόπουλος;”: Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Η αγαπημένη κωμική σειρά του ΑΝΤ1, επιστρέφει απόψε και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00, για να μοιράσει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΨΙΝΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

Η ένταση στην σχέση της Περιστέρας με τον Γιάννη έχει χτυπήσει κόκκινο και, παρά τις προσπάθειες του Αρίστου και της Μελίνας να τους ηρεμήσουν, αυτοί τσακώνονται διαρκώς όλο και πιο έντονα, με αποτέλεσμα ο Γιάννης να αποφασίσει να εγκαταλείψει την βίλα! Έτσι ο Αρίστος, με την προτροπή της Μελίνας φυσικά, αναγκάζεται να αναλάβει δράση να τον φέρει πίσω, αλλά αυτό δυστυχώς θα τον φέρει αντιμέτωπο με ένα παλιό του πάθος, το οποίο είχε για καιρό πολύ καλά κρυμμένο… Την ίδια στιγμή ο Αρίστος εξακολουθεί να δέχεται απειλές από τον Λεωνίδα, ο οποίος μάλιστα φτάνει μέχρι και στο σημείο να έρθει στην αντιπροσωπεία αυτοκινήτων και να απαιτήσει να τον συναντήσει! Και μέσα σε όλα αυτά, η Περιστέρα και ο Θανάσης πέφτουν πάνω σε έναν από τους κατασχέτες που τους κυνηγούσαν όταν έμεναν στο παλιό τους σπίτι, τον οποίο η Περιστέρα αποφασίζει να προξενέψει στην Βιβή…

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

«Ποιος Παπαδόπουλος;»: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00.

#PoiosPapadopoulos

