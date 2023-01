Πολιτική

Οικονόμου: Ο πρωθυπουργός βλέπει πολίτες εκεί που ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει ψηφοφόρους

Ο Γιάννης Οικονόμου έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία, αναφέρθηκε στην αύξηση του κατώτατου μισθού και τον χρόνο των εκλογών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου στις πρώτες του κουβέντες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

«Ο πρωθυπουργός περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα για να πει πως ο,τι το είπαμε το κάναμε και για να ακούσει από τους πολίτες τι θέλουν. Ο πρωθυπουργός βλέπει πολίτες εκεί που ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει ψηφοφόρους», τόνισε ο κ. Οικονόμου.

«Μιλάμε στην ελληνική κοινωνία μέσα από το έργο μας και η κοινωνία το βλέπει», υπογράμμισε.

Είπε επίσης ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση στο στόχο για ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη την ελληνική περιφέρεια.

Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε και στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και στην έγκριση για την εκταμίευση της δεύτερης πληρωμής.

Σημείωσε ότι οι πόροι μέχρι τώρα φτάνουν τα 11 δισ. ευρώ. «Τα χρήματα αυτά μετατρέπονται σε κοινωνικό κεκτημένο», υπογράμμισε τονίζοντας πως «είμαστε δίπλα στον πολίτη με ουσιαστικές λύσεις».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε πως η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στις απρόσκοπτες εκταμιεύσεις. «Η πραγματικότητα είναι εδώ και εκθέτει όσους επιμένουν να βρίσκονται άλλου», συμπλήρωσε.

Επιπλέον αναφέρθηκε στο θέμα των εκκρεμών συντάξεων δηλώνοντας πως «η ντροπή αυτή λαμβάνει τέλος».

Ο κ. Οικονόμου παρουσίασε συγκεκριμένα σχετικά νούμερα έκδοσης συντάξεων.

Επίσης μίλησε στα βήματα που γίνονται στην ψηφιοποίηση του κράτους αναφέροντας πως έχουν γίνει άλματα.

Είπε οτι οι ψηφιακές συναλλαγές το 2022 ξεπέρασαν το 1 δισ. και κάθε πολίτης απέφυγε περισσότερες από 100 ουρές.

Μίλησε επ αυτού και για τη διαδικασία ίδρυσης νέας επιχείρησης ψηφιακά. «Πρόκειται για ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας», τόνισε.

Για τους Έλληνες παραγωγούς και αγρότες είπε ότι είχαμε ρεκόρ πληρωμών από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης το 2022.

Τέλος αναφέρθηκε στις αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ.

Αναλυτικά στην εισαγωγική του τοποθέτηση στη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε τα εξής:

Κατά τη διάρκεια της διήμερης περιοδείας του στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε περιοχές του Νομού Καβάλας, την Ξάνθη, την Κομοτηνή και την Αλεξανδρούπολη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε επιχειρήσεις και συζήτησε διεξοδικά με επιχειρηματίες και εργαζόμενους. Στην Κομοτηνή παρουσίασε το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναδεικνύοντας τη σημασία του για τους κατοίκους της περιοχής. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει περισσότερα από 360 έργα, προϋπολογισμού 6,8 δισ. ευρώ, με πόρους που είναι ήδη εξασφαλισμένοι. Αργότερα μίλησε στην κατάμεστη αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής Κομοτηνής. Περπάτησε και συνομίλησε με πολίτες στην Ξάνθη και την Αλεξανδρούπολη, με τους οποίους αντάλλαξε απόψεις για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και την Πατρίδα, αλλά και την περιοχή τους. Επίσης, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Περιφέρειας, απαντώντας σε μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Τέλος, μίλησε στην εκδήλωση για την έναρξη υλοποίησης της επένδυσης για την κατασκευή της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής Αλεξανδρούπολης η οποία θα τροφοδοτείται από τον πλωτό σταθμό επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου και θα έχει τη δυνατότητα συνδυασμένης καύσης φυσικού αερίου και υδρογόνου.

Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σε συνεχή κίνηση και περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα τόσο για να πει στους πολίτες πως ό,τι είπαμε το κάναμε, για κάθε περιοχή και κάθε κοινωνική ομάδα, και παράλληλα για να ακούσει τους πολίτες, ώστε να σχεδιάσει τα επόμενα βήματα, γνωρίζοντας τι τους απασχολεί και τι ζητούν.

Ο Πρωθυπουργός βλέπει πολίτες εκεί που ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει μόνο ψηφοφόρους. Ο Πρωθυπουργός ξέρει τα προβλήματα των πολιτών γιατί δεν αποκόπηκε πότε από αυτούς, ποτέ από τη ζώσα και δρώσα κοινωνία. Απέναντι στην τοξικότητα και την σκανδαλολογία αντιπαρατάσει τα όσα πετύχαμε αλλά και το σχέδιο μας για τα περισσότερα και καλύτερα που μπορούμε να πετύχουμε μπροστά μας, στο μέλλον, χωρίς την πίεση των διεθνών κρίσεων που βιώσαμε σε αυτή την πρώτη μας τετραετία. Ο Πρωθυπουργός κυκλοφορεί ανάμεσα στους ανθρώπους γιατί η διακυβέρνησή μας έχει περιεχόμενο.

Μιλάμε στην ελληνική κοινωνία μέσα από το έργο μας και τα αποτελέσματα της πολιτικής μας. Και η κοινωνία γνωρίζει, γιατί το βιώνει καθημερινά, το γνωρίζει από εμπειρία, βλέπει τις θετικές συνέπειες της προσπάθειάς μας στη μείωση της ανεργίας και των φόρων, την αύξηση μισθών και συντάξεων, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την κοινωνική προστασία, την ασφάλεια, την αμυντική και διπλωματική θωράκιση της Πατρίδας.

Παράλληλα, η Κυβέρνησή μας δίνει έμφαση στο στόχο για δίκαιη, βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα. Η ελληνική Περιφέρεια έχει μια τεράστια δυναμική -γεωγραφική, φυσικών και ανθρώπινων πόρων- που έχει μείνει αναξιοποίητη τα τελευταία χρόνια, για μια σειρά από λόγους μιας και το βάρος έπεσε στα μεγάλα πληθυσμιακά κέντρα. Η Κυβέρνησή μας έχει στόχο της μια δυναμική, ακμάζουσα και κυρίως θελκτική στη νεολαία ελληνική Περιφέρεια. Η κατασκευή σύγχρονων δικτύων και υποδομών, ο εκσυγχρονισμός της αγροτικής παραγωγής, η προώθηση και ενίσχυση καινοτόμων επενδύσεων, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών αποτυπώνουν μία ολόκληρη φιλοσοφία διακυβέρνησης στηριγμένη στον πραγματισμό και τον πολιτικό ανθρωπισμό.

Για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας, αλλά και στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -αφού ολοκληρώθηκαν με επιτυχία 28 προβλεπόμενα ορόσημα- το αίτημα που υπέβαλε η Ελλάδα για τη δεύτερη πληρωμή από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 3,6 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 1,72 δισ. ευρώ αφορούν επιδοτήσεις και τα 1,84 δισ. ευρώ, δάνεια.

Με τη δεύτερη αυτή πληρωμή, οι πόροι που εισρέουν στη χώρα μας από αυτό το πολύτιμο αναπτυξιακό εργαλείο -για τη δημιουργία του οποίου θυμίζω πρωτοστάτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης- φθάνουν τα 11 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα στο σκέλος των επιδοτήσεων έχουν ενταχθεί 440 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 13,7 δισ. ευρώ, ενώ στο σκέλος των δανείων έχουν υποβληθεί 291 επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους 10,53 δισ. ευρώ. Ήδη, για τα 68 από τα 291 έχουν υπογραφεί δανειακές συμβάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 3,22 δισ. ευρώ.

Σημαντικό, επίσης, είναι το γεγονός ότι από τα 291 επενδυτικά σχέδια, τα 167 συνολικού ύψους 2,25 δισ. ευρώ, προέρχονται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Εκτιμάται μάλιστα, όπως δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο οι συνολικές συμβασιοποιήσεις δανείων του Ταμείου θα φτάσουν τα 10 δισ. ευρώ.

Τα χρήματα αυτά, το οικονομικό πλεονέκτημα που δημιουργούμε, μεταφέρονται άμεσα για την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, για τη βελτίωση της υγείας και της εκπαίδευσης. Μετατρέπονται σε κοινωνικό κεκτημένο, μέσω του οποίου η Κυβέρνησή μας μπορεί να αντιμετωπίσει τις κρίσεις που μας βρήκαν το τελευταίο διάστημα, μέσω του οποίου πολεμάμε τη διεθνή ακρίβεια, αλλά και τις κοινωνικές της επιπτώσεις. Είμαστε δίπλα στον πολίτη, με έμπρακτες λύσεις και ουσιαστική στήριξη, πράγμα που οι πολίτες το κατανοούν στην καθημερινότητά τους.

Την ίδια στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητά απεγνωσμένα θέματα αδιαφάνειας στην διαχείριση του ταμείου, η Ευρώπη εκταμιεύει την μια πληρωμή μετά την άλλη και η ελληνική οικονομία έχει ενισχυθεί με 11 δισ. ευρώ.

Την ώρα που ορισμένοι φαντασιώνονται ότι στην Ελλάδα υπάρχει δήθεν πρόβλημα Κράτους Δικαίου που θα κοστίσει στην χώρα μας τη χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στις απρόσκοπτες εκταμιεύσεις και απορροφήσεις.

Και τέλος, όταν η Αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι το ταμείο είναι για λίγους και έχει ταξικό πρόσημο, έχουν εγκριθεί 167 επενδυτικά σχέδια από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Έχουν ενταχθεί 440 έργα, ανάμεσα στα οποία προγράμματα για την κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων, αλλά και για την υποστήριξη κρίσιμων για την κοινωνική συνοχή δραστηριοτήτων.

Η πραγματικότητα είναι εδώ και εκθέτει όσους, είτε από άγνοια, είτε από αντιπολιτευτικό μένος, επιμένουν να βρίσκονται αλλού.

Για την απονομή των συντάξεων

Από τις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες ήταν η αντιμετώπιση του προβλήματος των εκκρεμών συντάξεων, που είχε καταντήσει ντροπή για το ελληνικό Κράτος, καθώς συμπολίτες μας περίμεναν για χρόνια να πάρουν τη σύνταξη που δικαιούνταν. Η ντροπή αυτή έχει πάρει σχεδόν οριστικό τέλος.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι περισσότερες από 500.000 κύριες συντάξεις εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ τους τελευταίους 24 μήνες, ενώ μόνο την περασμένη χρονιά έχουν εκδοθεί 300.000 συντάξεις. Παράλληλα, οι χρόνοι απονομής μιας σύνταξης έχουν μειωθεί κατά μέσο όρο στους 2 μήνες, με την ημερήσια παραγωγή συντάξεων να ξεπερνά τις 1.250, συγκρινόμενες με τις 500 που ήταν το 2019.

Σε ό,τι αφορά στις ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις του 2021, αυτές έχουν περιοριστεί σε περίπου 7.500. Πρόκειται κυρίως για σύνθετες συνταξιοδοτικές υποθέσεις με μη διευθετημένες οφειλές, σε δικαστική εκκρεμότητα, με απουσία ιατρικής γνωμάτευσης και άλλα πολύπλοκα προβλήματα.

Επιπλέον, το ποσοστό εκκαθάρισης των συνταξιοδοτικών αιτήσεων που υποβλήθηκαν εντός του 2022 έχει φτάσει στο 86%, με τη συντριπτική πλειονότητα των αιτήσεων που εκκρεμούν να αφορά στο τρίτο τρίμηνο του έτους. Η προσπάθεια συνεχίζεται και για την εκκαθάριση των υπολοίπων συντάξεων, όπως και με την ταχεία αντιμετώπιση του στοκ των ληξιπρόθεσμων επικουρικών συντάξεων.

Συνεχίζεται η ψηφιοποίηση του Κράτους

Μείζονος σημασία είναι το γεγονός ότι η χώρα μας, μέσα σε τρία μόλις χρόνια, έχει πραγματοποιήσει εκπληκτικό άλμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, βελτιώνοντας σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών. Το 2019 οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου ήταν 500, ενώ σήμερα είναι πάνω από 1.500, πάνω από το τριπλάσιο δηλαδή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης οι ψηφιακές συναλλαγές με το Δημόσιο το 2022 ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο. Υπολογίζεται, μάλιστα, ότι την περσινή χρονιά κάθε πολίτης κατά μέσο όρο απέφυγε περισσότερες από 100 ουρές. Αυτό συνιστά εξοικονόμηση χρόνου, χρήματος και αποτελεί έμπρακτο σεβασμό στον πολίτη.

Στην κατεύθυνση αυτή η Κυβέρνηση προχωρά σε ένα ακόμη βήμα με τη νέα ψηφιακή υπηρεσία ίδρυσης ατομικής επιχείρησης μέσω του gov.gr. Με τη νέα υπηρεσία μπαίνει τέλος στην σχετική γραφειοκρατία στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνταν μέχρι σήμερα η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου για πέντε διαδικασίες σε διαφορετικές υπηρεσίες.

Πλέον, η διαδικασία ενοποιείται σε μία μόνο πράξη και ψηφιοποιείται πλήρως. Η νέα υπηρεσία είναι προσβάσιμη είτε απευθείας, στο atomiki.gov.gr, είτε μέσω του gov.gr. Πρόκειται για ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, για την είσοδο στον επαγγελματικό στίβο των νέων ανθρώπων, οι οποίοι αποθαρρύνονταν πολλές φορές από τη γραφειοκρατία και τις μακρόχρονες διατυπώσεις.

Παράλληλα, προχωρά και η Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών που έχει ως στόχο την καταγραφή του συνόλου των διοικητικών υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, με στόχο να αξιολογηθούν, αλλά και να απλουστευτούν, να ψηφιοποιηθούν και να γίνουν πιο φιλικές και εύχρηστες για πολίτες και επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι η Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών θα κωδικοποιηθεί με το νέο Κώδικα Διοικητικών Διαδικασιών, ο οποίος θα έρθει στη Βουλή για ψήφιση το αμέσως προσεχές διάστημα.

Πληρωμές ρεκόρ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για το 2022

Είναι προτεραιότητα για την Κυβέρνησή μας η στήριξη του πρωτογενούς τομέα, το έχουμε αναδείξει και το έχουμε αποδείξει πολλές φορές έμπρακτα με τις πολιτικές μας για τους αγρότες. Η στήριξη αυτή εντάσσεται και στο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης που υλοποιούμε, στο σχέδιο ενίσχυσης της νεολαίας και αναστροφής της δημογραφικής κρίσης.

Στο πλαίσιο αυτό -παρά τις δυσμενείς συνθήκες που αντιμετώπισε ο αγροτικός τομέας λόγω της πανδημίας και των συνεπειών της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία- η εντατική και συλλογική προσπάθεια έφερε ρεκόρ πληρωμών από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς το 2022 κατεβλήθησαν πάνω από 1,2 δισ. ευρώ για την πρωτογενή παραγωγή.

Σημαντική ήταν επίσης η πρόοδος στην ενεργοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς οι εντάξεις αγγίζουν το 120% και οι νομικές δεσμεύσεις το 114% των πόρων του, ενώ οι υψηλές επιδόσεις πληρωμών οδήγησαν σε ποσοστό απορρόφησης που φτάνει στο 89% των πόρων.

ΚΥΣΕΑ

Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, με αντικείμενο την παράταση θητείας του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και την επιλογή νέων Αρχηγών των ΓΕΣ και ΓΕΝ.

Ομόφωνα αποφασίστηκε :

1. Η παράταση για ένα επιπλέον έτος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου.

2. Η επιλογή ως Αρχηγού ΓΕΣ του Αντιστράτηγου (ΠΖ) Αγγελου Χουδελούδη.

3. Η επιλογή ως Αρχηγού ΓΕΝ του Αντιναυάρχου (ΠΝ) Ιωάννη Δρυμούση.

Γ. Οικονόμου: Η κυβέρνηση περιβάλλει με απόλυτη εμπιστοσύνη την ηγεσία των ΕΔ

«Υπάρχουν ισχυρές αντιδράσεις στο Κογκρέσο σχετικά με την πώληση όπλων σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, που απειλεί με πόλεμο άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Εμείς έχουμε καταστήσει σαφές σε εταίρους και συμμάχους ποια είναι η κατάσταση στο Αιγαίο, η Ελλάδα είναι μία χώρα με αυτοπεποίθηση και οι σχέσεις της με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο», απήντησε μεταξύ άλλων στις ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Για την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου ο κ. Οικονόμου αφού εξέφρασε εκ νέου τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του εκλιπόντος, σημείωσε ότι η κηδεία γίνεται με τον δέοντα τρόπο, όπως συμφωνήθηκε ανάμεσα στην κυβέρνηση και την οικογένεια του και προσέθεσε πως οτιδήποτε άλλο εκφεύγει του πνεύματος της ημέρας.

Σχετικά με την κυοφορούμενη νομοθετική διάταξη για το κόμμα Κασιδιάρη, ο Γιάννης Οικονόμου σημείωσε τα εξής: «οφείλουμε ως κυβέρνηση στο πλαίσιο των δυνατοτήτων, που μας προσφέρει το Σύνταγμα να αποτρέψουμε την ανακήρυξη όσων κομμάτων και υποψηφίων είναι στελέχη εγκληματικών οργανώσεων. Αυτό θα κάνουμε και αναμένουμε επ’ αυτού τη στάση του υπόλοιπου πολιτικού κόσμου».

Για τα δημοσιεύματα, που φέρουν τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ να παρακολουθείται, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση περιβάλλει με απόλυτη εμπιστοσύνη την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και ότι αυτή η εμπιστοσύνη δεν κλονίζεται από υλικό ρυπαρών δικτύων που διοχετεύεται προνομιακά σε ορισμένους και απηύθυνε σειρά ερωτημάτων προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα: «Ο ΣΥΡΙΖΑ εμπιστεύεται την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων; Ναι; Όχι; Και γιατί. Έχουν διερωτηθεί στον ΣΥΡΙΖΑ ποιος ωφελείται από την υπονόμευση των Ενόπλων Δυνάμεων; Διαβάζουν στο ΣΥΡΙΖΑ τι λέγεται στην Τουρκία; Ποια η σχέση αυτών των ρυπαρών δικτύων με όλους όσοι δημοσιεύουν το συγκεκριμένο υλικό; Να απαντήσει ο κ. Τσίπρας με ευθύνη στον ελληνικό λαό». Στο ζήτημα των καταγγελιών Καλογρίτσα ο κ. Οικονόμου έκανε λόγο για σιωπή από την πλευρά του κ. Τσίπρα και διευκρίνισε: «πρόκειται για μία πολύ σοβαρή υπόθεση, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μάρτυρες με κουκούλα, αλλά για επώνυμη μαρτυρία στο φως της ημέρας, μιλάμε για χρήματα σε σακούλες, 7ψήφιο νούμερο που καταγγέλλεται ότι πήγαιναν στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, αντίστοιχα φαινόμενα είχαμε να δούμε από την εποχή των pampers».

