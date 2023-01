Πολιτική

Τον βασιλιά Κάρολο ενημέρωσε ο Νίκος Αναστασιάδης για το Κυπριακό

Ο πρόεδρος Αναστασιάδης ενημέρωσε τον βασιλιά Κάρολο για τις τελευταίες εξελίξεις και τις προκλήσεις της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ' υποδέχθηκε σήμερα το μεσημέρι τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη στην ιδιωτική του κατοικία Μπίρκχολ στο βασιλικό κτήμα Μπαλμόραλ στην Σκοτία. Με τη συνάντηση αυτή ολοκληρώθηκε και η τελευταία επίσκεψη του κ. Αναστασιάδη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την ιδιότητα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της προεδρίας η συνάντηση έγινε σε ένα φιλικό κλίμα παρουσία της βασιλικής συζύγου Καμίλας Πάρκερ Μπόουλς και της πρώτης κυρίας της Κύπρου, 'Αντρης Αναστασιάδου.

Βασικό θέμα της ατζέντας των συζητήσεων ήταν το Κυπριακό. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης ενημέρωσε τον βασιλιά Κάρολο για τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα και τις προκλήσεις της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης αναλύθηκαν οι διμερείς σχέσεις Κύπρου - Ηνωμένου Βασιλείου που «έχουν ενισχυθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό κατά τη δεκαετή θητεία του Νίκου Αναστασιάδη στην Προεδρία της Δημοκρατίας με τη σύναψη πολύ σημαντικών διμερών Συμφωνιών και Μνημονίων Συναντίληψης», όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Κύπριου κυβερνητικού εκπροσώπου Μάριου Πελεκάνου. Μεταξύ αυτών είναι «το Μνημόνιο για τη Στρατηγική Συνεργασία και το Μνημόνιο για μη στρατιωτική ανάπτυξη της περιοχής των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο προς όφελος των κατοίκων αυτών των περιοχών», επισημαίνει η ανακοίνωση της Προεδρίας.

Επίσης συζητήθηκαν θέματα της Κοινοπολιτείας ενώ εκτενή κουβέντα έγινε και για την κλιματική αλλαγή και για τις επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον και την ανθρώπινη ζωή. Μάλιστα έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην πρωτοβουλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ανάληψη δράσεων με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.

Εξάλλου, το Σάββατο η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία του Ηνωμένου Βασιλείου τίμησε τον απερχόμενο Πρόεδρο σε μια λαμπρή εκδήλωση παρουσία εκατοντάδων Κυπρίων της παροικίας στο Λονδίνο αλλά και επισήμων. Μια εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη να γίνει για τα 60 χρόνια της εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά αναβλήθηκε αρχικά εξαιτίας της πανδημίας και αργότερα λόγω του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν και ο Βρετανός υφυπουργός Εξωτερικών υπεύθυνος για θέματα Ευρώπης Λίο Ντοχέρτι. Ο κ. Ντοχέρτι στην ομιλία τόνισε για μια ακόμη φορά την πάγια θέση της βρετανικής κυβέρνησης για την επίλυση του Κυπριακού η οποία, όπως επεσήμανε, θα είναι δίκαιη και θα έχει διάρκεια ούτως ώστε «να ενισχυθούν οι επενδύσεις, το εμπόριο και ο τουρισμός δημιουργώντας έτσι τις προοπτικές για ένα πιο σταθερό μέλλον για όλους», όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε.

Επίσης στην εκδήλωση συμμετείχε και ο σκιώδης υφυπουργός εξωτερικών των Εργατικών Στίβεν Ντάουτι ο οποίος επικεντρώθηκε στη συνεισφορά της κυπριακής παροικίας στην Βρετανία.

Οικοδεσπότης της βραδιάς ήταν ο πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, Χρίστος Καραολής. Ο κ. Καραολής μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην σημαντική και μακροχρόνια προσφορά των Κυπρίων της Βρετανίας προς την Κύπρο, τονίζοντας πως η Ομοσπονδία θα συνεχίζει να διασφαλίζει ότι το κυπριακό ζήτημα παραμένει στην πολιτική και την κοινοβουλευτική ατζέντα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τόσο η ομοσπονδία όσο και διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή με επικεφαλής τον σερ Ρότζερ Γκέιλ τίμησαν τον κ. Αναστασιάδη ο οποίος αφού έκανε έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου υπογράμμισε παράλληλα πως θα ήταν ευτυχέστερος αν μιλούσε ως Πρόεδρος μιας επανενωμένης πατρίδας.

