Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος ενταφιάστηκε στο Τατόι (εικόνες)

Στην τελευταία του κατοικία οδηγήθηκε ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος. Ο ενταφιασμός έγινε δίπλα στους τάφους των προγόνων του.

Στην τελευταία του κατοικία οδηγήθηκε λίγο πριν τις 16:00 ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος.

Ο ενταφιασμός έγινε δίπλα στους τάφους των προγόνων του στο Τατόι, όπως, εξάλλου, επιθυμούσε ο ίδιος.

Νωρίτερα, τελέστηκε τρισάγιο στο κοιμητήριο του ναού της Αναστάσεως, παρουσία πλήθους κόσμου και υψηλών προσκεκλημένων.

Στους ώμους των γιων του και των εγγονών του μεταφέρθηκε το φέρετρο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου τόσο στο εσωτερικό του ναού της Αναστάσεως, στο Τατόι για το τρισάγιο, όσο και από το παρεκκλήσι στο σημείο που βρίσκονται οι βασιλικοί τάφοι.

Κόσμος συγκεντρωμένος στο σημείο έψαλλε τον εθνικό ύμνο και φώναζε "αθάνατος".

Η ταφή του τέως βασιλιά έγινε χωρίς τηλεοπτικά πλάνα κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας.

Η αυτοκινητοπομπή που συνόδευσε τη σορό του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου στον τόπο της ταφής του, κοντά στους τάφους των προγόνων του, έφτασε στο Τατόι λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι.

Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, μάλιστα, πλήθος πολιτών είχε αρχίσει να συγκεντρώνεται στις δύο πλευρές του δρόμου που οδηγεί στην είσοδο του κτήματος του Τατοϊου.

Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό των Αθηνών, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, ενώ συμμετείχαν και οι συνοδικοί αρχιερείς – μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

O επικήδειος του Παύλου



Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας, ακολούθησε ο επικήδειος από τον πρωτότοκο γιο του Κωνσταντίνου, Παύλο.

«Θα ζεις πάντα στη σκέψη και την καρδιά μας, όπως συμβαίνει σε κάθε ελληνική οικογένεια όταν χάνει κάτι πολύτιμο» σημείωσε στα ελληνικά, και στη συνέχεια μίλησε για στιγμές της ζωής του πατέρα του, μεταξύ των οποίων η κατάκτηση του χρυσού ολυμπιακού μεταλλίου το 1960, αλλά και η επιρροή που άσκησε για την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων από την Αθήνα το 2004.





Αναφέρθηκε, όμως, και στα γεγονότα κατάλυσης της δημοκρατίας: «Από την πρώτη στιγμή αντιστάθηκες με σθένος και αναζήτησες τρόπους ανατροπής των πραξικοπηματιών».

Και ο Παύλος υποσχέθηκε, εν κατακλείδι, ότι τα παιδιά και τα εγγόνια του Κωνσταντίνου θα διαφυλάξουν την κληρονομιά του και «θα προσφέρουμε για πάντα στην πατρίδα και την Ελλάδα».

Ο πρωτότοκος γιος του τέως βασιλιά ανέγνωσε τον επικήδειο και στην αγγλική γλώσσα αμέσως μετά, ενώ εμφανώς συγκινημένη τον άκουγε η μητέρα του, Άννα-Μαρία. Κατά την έξοδο της σορού από τον ναό, οι συγκεντρωμένοι έψαλλαν τον εθνικό ύμνο.

