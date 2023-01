Αθλητικά

Καρδίτσα - Θάνατος ποδοσφαιριστή: Θρήνος στην κηδεία του 20χρονου (εικόνες)

Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του νεαρού ποδοσφαιριστή. Τραγικές φιγούρες οι γονείς και τα αδέλφια του.

Φίλοι και συγγενείς σήμερα αποχαιρέτησαν για πάντα τον 20χρονο ποδοσφαιριστή που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή κατά την διάρκεια αγώνα.

Η κηδεία του άτυχου νέου έγινε το απόγευμα της Δευτέρας από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μαυρομματίου.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς και τα αδέλφια του αδικοχαμένου νεαρού που ακόμα δεν μπορούν να πιστέψουν πως έσβησε έτσι ξαφνικά και αναζητούν απαντήσεις για όσα συνέβησαν και ο 20χρονος κατέληξε.

Η νεκροψία - νεκροτομή της σορού του 20χρονου

Νωρίτερα σήμερα Δευτέρα 16/01 ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή της σορού του 20χρονου απο την ιατροδικαστή Χρυσαυγή Κούση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εξέταση που πραγματοποιήθηκε προκύπτει, ως πρώτη αιτία θανάτου, η ισχαιμία του μυοκαρδίου, όμως το επόμενο διάστημα αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που θα δώσουν περισσότερο φως στο πως έφυγε από τη ζωή ο 20χρονος.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής κατέρρευσε χθες κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα στον οποίο συμμετείχε. Ο πρόεδρος της ομάδας του, που είναι και φαρμακοποιός στο επάγγελμα, μαζί με έναν φοιτητή ιατρικής που βρισκόταν στο γήπεδο, έτρεξαν αμέσως να τον βοηθήσουν κάνοντας του ΚΑΡΠΑ και προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες.

Το ασθενοφόρο που έφτασε γρήγορα στο γήπεδο, μετέφερε τον 20χρονο στο νοσοκομείο όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε και κατέληξε

