Wikipedia: Τα 25 δημοφιλέστερα λήμματα το 2022

Το 2022, για άλλη μια χρονιά, η αναγνωσιμότητα της ελληνικής έκδοσης της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia, της Βικιπαίδειας, σημείωσε ανοδική πορεία. Πέρυσι το λήμμα με τις περισσότερες επισκέψεις αφορούσε λόγω του πολέμου την Ουκρανία, το οποίο μάλιστα ξεπέρασε τις 700.000 προβολές, κάτι που συνιστά διαχρονικό ρεκόρ.

Στη δεύτερη θέση ήταν το λήμμα για την Ελλάδα, που έχει σταθερά υψηλή αναγνωσιμότητα, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε το λήμμα για την Ελισάβετ Β΄ του Ηνωμένου Βασιλείου, που είχε πάντα πολλές επισκέψεις αλλά αυτές εκτινάχτηκαν μετά τον θάνατό της στις 8 Σεπτεμβρίου. 'Αλλα σχετικά με την επικαιρότητα λήμματα που παρουσίασαν εκτόξευση της αναγνωσιμότητάς τους, ήσαν αυτά για ΝΑΤΟ (#4), Ευρωπαϊκή Ένωση (#8), Ρωσία (#11), Βλαντίμιρ Πούτιν (#16) και Βολοντίμιρ Ζελένσκι (#19).

Τα λήμματα Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου (#5) και Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022 (#6) είχαν μεγάλη και σταθερή επισκεψιμότητα από τον Νοέμβριο και μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου στη διάρκεια των αγώνων στο Κατάρ. Το λήμμα 'Αγιος Παΐσιος στη θέση #7 είχε μεγάλη αναγνωσιμότητα στην περίοδο που προβαλλόταν τηλεοπτική σειρά για τη ζωή του, με εβδομαδιαία άνοδο κάθε φορά που προβαλλόταν νέο επεισόδιο. Παρομοίως για τα λήμματα Γεώργιος Παπανδρέου (#9) και Κυβέλη (ηθοποιός) (#14), για τη σχέση των οποίων υπήρχε επίσης τηλεοπτική σειρά και αυξανόταν η αναγνωσιμότητα των λημμάτων κάθε φορά που προβαλλόταν νέο επεισόδιο.

Η εκτίναξη της επισκεψιμότητας του λήμματος για την αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύα Καϊλή (#10) οφείλεται στη σύλληψή της, ενώ η άνοδος του λήμματος Γραμμή 3 (Μετρό Αθήνας) (#15) σχετίζεται με την επέκταση της γραμμής τον Οκτώβριο.

Αναλυτικά ο κατάλογος με τα 25 δημοφιλέστερα λήμματα του 2022:

Αρ. Σελίδα/Λήμμα Προβολές σελίδων

1 Ουκρανία 703.339

2 Ελλάδα 697.779

3 Ελισάβετ Β΄ 506.893

4 ΝΑΤΟ 498.629

5 Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 378.621

6 Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022 370.024

7 'Αγιος Παΐσιος 312.788

8 Ευρωπαϊκή Ένωση 290.754

9 Γεώργιος Παπανδρέου 288.599

10 Εύα Καϊλή 283.842

11 Ρωσία 283.685

12 Επέτειος του Όχι 269.473

13 Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 244.638

14 Κυβέλη (ηθοποιός) 242.250

15 Γραμμή 3 (Μετρό Αθήνας) 237.477

16 Βλαντίμιρ Πούτιν 235.676

17 Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 231.795

18 Ελληνική Επανάσταση του 1821 229.875

19 Βολοντίμιρ Ζελένσκι 228.344

20 Κυριακή προσευχή 228.196

21 Πρωτάθλημα Ελλάδας ποδοσφαίρου 220.848

22 Γιάννης Αντετοκούνμπο 216.117

23 Κριστιάνο Ρονάλντο 207.331

24 Κύπρος 206.341

25 Μικρασιατική Καταστροφή 206.170

