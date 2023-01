Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο

Τρόμος για υπάλληλο ενεχυροδανειστηρίου. Ο δράστης "σήκωσε" το ταμείο και έγινε καπνός.

Ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο σημειώθηκε στις 15.30 στην οδό Εγνατία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άνδρας υπό την απειλή μαχαιριού, ακινητοποίησε την υπάλληλο του καταστήματος, αρπάζοντας από το ταμείο περίπου 2000 ευρώ.

Ο δράστης διέφυγε και αναζητείται. Προανάκριση διεξάγει το Τμήμα Ασφάλειας Λευκού Πύργου.

