Life

“Παγιδευμένοι”: Συγκλονιστικό το επεισόδιο της Δευτέρας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «Παγιδευμένοι» επιστρέφουν με νέα καθηλωτικά επεισόδια. Οι αποκαλύψεις που θα βγουν στο φως θα ανατρέψουν τα πάντα… Φωτογραφίες και sneak preview από το σημερινό επεισόδιο.



Μια δυνατή ιστορία ξετυλίγει και πάλι το νήμα της για να μας παγιδεύσει στην καταιγιστική πλοκή της.

Οι «Παγιδευμένοι», που αγαπήθηκαν και συζητήθηκαν πολύ, επιστρέφουν με νέα καθηλωτικά επεισόδια, από απόψε στις 22:00 και θα κόψουν την ανάσα μας, με ακόμα περισσότερες αλήθειες, ακόμα περισσότερα διλήμματα, ακόμα περισσότερα λάθη.

Οι αποκαλύψεις που θα βγουν στο φως θα ανατρέψουν τα πάντα…

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

«Δεν μπορείς να σφίξεις τα χέρια με σφιγμένες γροθιές»

Κινέζικο ρητό

Η αποκάλυψη που κάνει ο Δημήτρης στην Άννα μετατρέπει την αγάπη της σε θυμό και ανατρέπει τα δεδομένα της σχέσης τους.

Οι εκβιασμοί του Άγγελου έχουν πανικοβάλει όλους όσοι κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν τα μυστικά τους.

Ο Θοδωρής προσπαθεί να διαφύγει στο εξωτερικό, ενώ ο Άκης που τον βοηθάει κρύβει κι αυτός ένα μυστικό που δεν θέλει να αποκαλυφθεί.

Ο Ανδρέας, σοκαρισμένος από την αποκάλυψη ότι η Δανάη είναι κόρη του, δεν ξέρει πώς να αντιδράσει στην απειλή του Άγγελου.

Η Κατερίνα δεν αντέχει στην ιδέα ότι θα τα χάσει όλα και πιέζει τον Σταύρο να κάνει κάτι για να τη σώσει.

Η Κλειώ συνεχίζει να παίζει το παιχνίδι του Άγγελου, σ’ ένα πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο.

Πόσο καλά οργανωμένο είναι, όμως, αυτό το σχέδιο που αν πετύχει θα τους διαλύσει όλους;

Ακολουθεί sneak preview του αποψινού επεισοδίου:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη). Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης. Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη, Γιάννης Λαπατάς ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim. Διανέμεται από την Madd. #Pagidevmenoi Ειδήσεις σήμερα: Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος ενταφιάστηκε στο Τατόι (εικόνες) Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Γιατί δεν παρεβρέθηκε ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ Δίκη για Μάτι: “Ραγίζουν καρδιές” οι νέες καταθέσεις συγγενών των θυμάτων

Gallery