Πούτιν - Ερντογάν: Τι είπαν για κόμβο φυσικού αερίου και Ουκρανία

Νέα τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ταγίπ Ερντογάν. αναλυτικά όσα συζήτησαν.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Δευτέρα, μίλησαν για την ανταλλαγή αιχμαλώτων που τραυματίστηκαν στην Ουκρανία, τη δημιουργία ενός κόμβου φυσικού αερίου στην Τουρκία και την εξαγωγή σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

«Η ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση γύρω από την Ουκρανία συνεχίστηκε», ανέφερε το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι τέθηκε το ζήτημα της ανταλλαγής αιχμαλώτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μετά τις συνομιλίες που διεξήχθησαν την περασμένη εβδομάδα στην Τουρκία μεταξύ των επιτρόπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα των δυο χωρών.

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επέστησε την προσοχή στην καταστροφική γραμμή του καθεστώτος του Κιέβου, η οποία βασίζεται στην εντατικοποίηση των εχθροπραξιών με την υποστήριξη των δυτικών χορηγών, αυξάνοντας τον όγκο των μεταφερόμενων όπλων και του στρατιωτικού εξοπλισμού», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Συζητήθηκαν επίσης με βάση την ίδια ανακοίνωση οι εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών από τα λιμάνια της Μαύρης θάλασσας και τρόποι απεμπλοκής των εξαγωγών λιπασμάτων και τροφίμων από τη Ρωσία. Ερντογάν και Πούτιν συζήτησαν επίσης για ενεργειακά ζητήματα, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Μεταξύ των προτεραιοτήτων είναι η συνεργασία στον ενεργειακό τομέα, περιλαμβανομένης της προμήθειας ρωσικού φυσικού αερίου και η δημιουργία ενός περιφερειακού κόμβου φυσικού αερίου στην Τουρκία» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου. Συζητήθηκε επίσης, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση η εξομάλυνση των τουρκο-συριακών σχέσεων.

