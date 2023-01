Κόσμος

Μεταναστευτικό: “Πυρά” Τσελίκ κατά Ελλάδας και Frontex

Τι υποστήριξε ο Ομέρ Τσελίκ για τις επαναπροωθήσεις και τις ροές προσφύγων στο Αιγαίο. Τι είπε για την Σουηδία και τον "δρόμο" της για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Νέα επίθεση σε Ελλάδα και Frontex εξαπέλυσε ο Ομέρ Τσελίκ, με αφορμή το Μεταναστευτικό.

«Δυστυχώς, και τη νέα χρονιά, άρχισε να φαίνονται με σκληρό τρόπο οι βάναυσες προσεγγίσεις στην ατζέντα για τους πρόσφυγες στη Μεσόγειο και για όσους προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη. Έχουμε πει και εξηγήσει επανειλημμένα τις φρικαλεότητες που εξαπολύθηκαν σε συνεργασία με τη Frontex και την ελληνική ακτοφυλακή. Εμείς, όπως και άλλοι, προειδοποιήσαμε ότι οι δραστηριότητες της Frontex θα πρέπει με κάποιο τρόπο να πραγματοποιούνται στη βάση του νόμου και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ακόμη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ενέκρινε τον προϋπολογισμό της Frontex. Έδωσε ένα τόσο δυνατό μήνυμα», υποστήριξε ο Ομέρ Τσελίκ.

Προσέθεσε ότι «δυστυχώς, αυτός ο σκληρός μηχανισμός της ελληνικής ακτοφυλακής και της Frontex συνεχίζεται και συνεχίζουν να εργάζονται με τρόπο που θα σκοτώσει ανθρώπους στα νερά της Μεσογείου, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους».

Συμπλήρωσε, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, Άννα Ανδρέου, ότι «αναμφίβολα, αυτό είναι μια μεγάλη οπισθοδρόμηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αντίθετο με τις διατάξεις της σύμβασης του 1951 για τις επαναπροωθήσεις για τους πρόσφυγες. Ομοίως, σημαίνει παραβίαση του νόμου για τη συλλογικής απέλασης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και πάλι, είναι μια πρακτική που αντίκειται σε όλες τις διατάξεις σχετικά με το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη στις διεθνείς συμφωνίες για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα».

«Από εδώ τώρα, βλέποντας ότι αυτή η πρακτική συνεχίζεται και φέτος ακόμη πιο σκληρά, ακόμη πιο βάναυσα, προειδοποιούμε την ΕΕ. Αυτή η δίωξη των ανθρώπων που γλίτωσαν τον θάνατο εκεί καθιστά όλα τα λόγια σας μάταια με τη συνεργασία της ελληνικής ακτοφυλακής με τη Frontex. Καταστρέφει όλες τις προσεγγίσεις σας. Δηλώνουμε για άλλη μια φορά ότι πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα εναντίον αυτής της πρακτικής, να γίνουν ισχυρές έρευνες για την Frontex και η Ελλάδα πρέπει να έρθει αντιμέτωπη με όλα αυτά τα έγγραφα και τις παραβιάσεις των συμφωνιών που ανέφερα, την παραβίαση των όρων των θεμελιωδών δικαιωμάτων», ισχυρίστηκε ο Ομέρ Τσελίκ.

Στις δηλώσεις του έπειτα από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός του, ο Ομέρ Τσελίκ ευχαρίστησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που καταδίκασαν το επεισόδιο στη Σουηδία, που ήταν ενάντια στις αξίες της Τουρκίας.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη Άννα Ανδρέου, ο Σουηδός πρωθυπουργός το χαρακτήρισε ως σαμποτάζ που είχε στόχο να αποτρέψει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ο εισαγγελέας στη Σουηδία είπε ότι δεν θα τιμωρηθούν. Είπε ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης και ότι δεν θα τιμωρηθούν με κανέναν τρόπο. Ως εκ τούτου, η Σουηδία εκλαμβάνεται ως υποστηρικτής της τρομοκρατίας», δήλωσε ο Ομέρ Τσελίκ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΑΚΡ, η Σουηδία πρέπει να προσαρμόσει ανάλογα τη νομοθεσία της. Ο Ομέρ Τσελίκ τόνισε: "Η Σουηδία πρέπει να αναθεωρήσει τον αντιτρομοκρατικό νόμο της. Φανταστείτε στη Σουηδία τρομοκρατικές ομάδες να πραγματοποιούσαν 15 ενέργειες κάθε βδομάδα και φανταστείτε ότι σε αυτά τα επεισόδια να κρέμαζαν ένα ομοίωμα του προέδρου ή του πρωθυπουργού μιας χώρας της ΕΕ. Αυτή η εβδομάδα για τη Γερμανία, την επόμενη εβδομάδα για την Ολλανδία... Είναι αποδεκτό κάτι τέτοιο; Ποια θα ήταν η αντίδραση της Σουηδίας σε αυτό; Ο πίνακας είναι ξεκάθαρος, τα δύο μέτρα και δύο σταθμά είναι ξεκάθαρα. Αυτό είναι απαράδεκτο όπου και να είναι κανείς, η Δημοκρατία της Τουρκίας δεν το δέχεται", συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΑΚΡ, υποστηρίζουν: "κατ' αρχήν τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Με την προϋπόθεση όμως να επιδειχθεί εδώ μια στάση αρχών. Η αρχή του ΝΑΤΟ είναι ένας για όλους, όλοι για έναν".

Ακάρ στους F.T.: Αδιανόητο ένα NATO χωρίς την Τουρκία

«Ένα ΝΑΤΟ χωρίς την Τουρκία είναι αδιανόητο. Είμαστε ένα δοκιμασμένο έθνος, ένας δοκιμασμένος στρατός που δεν θα ενεργούσε κατά τρόπο που θα ερχόταν σε αντίθεση με τις συμμαχίες μας. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στους Financial Times.

Αναφερόμενος συγκεκριμένα στο θέμα της ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ -την οποία μόνο δύο χώρες – μέλη της Συμμαχίας, η Τουρκία και η Ουγγαρία , δεν έχουν επικυρώσει- ο Χουλουσί Ακάρ δήλωσε: « Υποστηρίζουμε πλήρως την πολιτική ανοιχτών θυρών του ΝΑΤΟ. Ακριβώς όπως σεβόμαστε την επιθυμία των υποψήφιων χωρών να γίνουν μέλη, πρέπει και αυτές οι χώρες να σέβονται τις δικές μας ανησυχίες αναφορικά με τα θέματα ασφαλείας. Θέλουμε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, αλλά εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Περιμένουμε από τη Σουηδία και τη Φινλανδία να ολοκληρώσουν το έργο τους και να δώσουν μια λύση σε αυτό το θέμα ».

Σχετικά με το θέμα των F-16 , ο Τούρκος υπουργός Άμυνας δήλωσε « ο Τούρκος υπουργός Άμυνας δήλωσε « αισιόδοξος » ότι το αμερικανικό Κογκρέσο θα δώσει τελικώς το «πράσινο φως» για την πώληση F-16 στην Τουρκία. « Θέλουμε να ενισχύσουμε τον στρατό μας και οι ΗΠΑ θέλουν οι χώρες του ΝΑΤΟ να ξοδεύουν περισσότερα για την άμυνα, αλλά μετά έρχονται και θέτουν περιορισμούς στις δικές μας αγορές στρατιωτικού υλικού » είπε ο Ακάρ.

«Κάποιος πρέπει να μιλάει με τη Ρωσία… Χωρίς αυτόν τον διάλογο θα υπήρχε αδιέξοδο. Θα περιμέναμε από τη Δύση να ευχαριστήσει τον πρόεδρό μας (σ.σ.: που συνομιλεί με τον Πούτιν)» δήλωσε ο Τούρκος ΥΕΘΑ αναφερόμενος στους ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας που έχει διατηρήσει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Κατά τα λοιπά, ο Τούρκος υπουργός αρνήθηκε να πει εάν επίκειται άμεσα κάποια νέα τουρκική στρατιωτική επιχείρηση κατά των Κούρδων (YPG) στη Συρία.

Η Τουρκία επιθυμεί τώρα μια «επανευθυγράμμιση» με την Ουάσιγκτον, είπε ο Ακάρ. «Οι ΗΠΑ είναι ο στρατηγικός μας σύμμαχος. Η ιστορία μας, ο πολιτισμός μας, οι στόχοι και οι αξίες μας είναι κοινά. Όταν είμαστε δυνατοί, το ΝΑΤΟ είναι δυνατό» κατέληξε ο Τούρκος υπουργός Αμυνας, ο οποίος επρόκειτο να έχει συνάντηση σήμερα στη Βρετανία με τον Βρετανό ομόλογό του Μπεν Γουάλας.

