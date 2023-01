Life

Εκλογές - ΚΚΕ: Υποψήφιοι Τσακνής, Διγενή, Πάνου

Τρεις υποψηφιότητες για τις προσεχείς εκλογές ανακοίνωσε το ΚΚΕ. Τα βιογρφικά τους.

Υποψήφιοι με το ΚΚΕ στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές θα είναι η Σεμίνα Διγενή, ο Διονύσης Τσακνής και ο ηθοποιός Θέμης Πάνου.

Ειδικότερα, το ΚΚΕ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (16.01.2023) τρεις νέες υποψηφιότητες για τις προσεχείς εκλογές. Πρόκειται για τη γνωστή δημοσιογράφο Σεμίνα Διγενή, τον ηθοποιό Θέμη Πάνου και τον μουσικοσυνθέτη, Διονύση Τσακνή.

Συγκεκριμένα, η Σεμίνα Διγενή θα είναι υποψήφια με το ΚΚΕ στον Νότιο Τομέα Αθηνών, ο Θέμης Πάνου υποψήφιος στην Α’ Αθήνας κι ο Διονύσης Τσακνής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

Η Σεμίνα Διγενή είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας. Γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες και Ηλεκτρονική Δημοσιογραφία στην Ιταλία. Έχει μακρά δημοσιογραφική πορεία σε εφημερίδες, περιοδικά, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Έχει βραβευτεί με 19 βραβεία για το έργο της στην ελληνική τηλεόραση και τη δημοσιογραφία. Αρθρογραφεί στον Κυριακάτικο Ριζοσπάστη και δημιουργεί podcasts στα sites Real.gr, Enikos.gr και στο ραδιόφωνο του Real fm. Έχει εκδώσει συνολικά πέντε βιβλία.

Ο Θέμης Πάνου είναι ηθοποιός με πολλά χρόνια σημαντικής παρουσίας στο θέατρο και τον κινηματογράφο, την τηλεόραση. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Είναι μέλος της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ενώ μεταξύ άλλων έχει βραβευτεί για την ερμηνεία του στο φεστιβάλ κινηματογράφου Βενετίας το 2013. Παράλληλα έχει και συγγραφικό έργο.

Ο Διονύσης Τσακνής είναι συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής. Γεννήθηκε στην Καρδίτσα. Έχει σπουδάσει Οικονομικά και Μουσική. Έχει εκδώσει 30 δίσκους και 2 CD single, ενώ έχει γράψει μουσική για πολλές θεατρικές παραστάσεις, τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές ταινίες. Έχει επίσης βραβευτεί για τη μουσική στο θέατρο και το τραγούδι.

