Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Επεκτείνεται σε νέους κλάδους

Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Επεκτείνεται, στη βάση του σχεδιασμού που έχει ήδη παρουσιάσει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το πεδίο εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε επιχειρήσεις παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών και σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας.

Συγκεκριμένα, από την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023, στο πεδίο εφαρμογής του μηχανισμού της Ψηφιακής Κάρτας εντάσσονται οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, των οποίων ο πρωτεύων ή δευτερεύων Κωδικός Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ανήκει στον τετραψήφιο ΚΑΔ 6622, με υποχρέωση να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες.

Ταυτόχρονα, από την ίδια ημερομηνία, Πέμπτη 16/2/2023, εντάσσονται στο καθεστώς της Ψηφιακής Κάρτας και με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας, με πρωτεύοντα ή δευτερεύοντα τετραψήφιο ΚΑΔ 8010 και 8020.

Σημειώνεται ότι οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας με τετραψήφιο ΚΑΔ 8030 δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του, η ένταξή τους γίνεται

μέσω της εφαρμογής myErgani mobile app για τους εργαζόμενους, η οποία έχει αναβαθμιστεί προκειμένου να υποστηρίζει τη λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και

μέσω της εφαρμογής Ergani CardScanner, για τις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ήδη σύστημα ωρομέτρησης, η οποία «διαβάζει» κατά την έναρξη και τη λήξη της εργασίας τις Ψηφιακές Κάρτες των εργαζομένων και μεταδίδει αυτόματα σε πραγματικό χρόνο την πληροφορία στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».

Ο μηχανισμός «ανάγνωσης» της Ψηφιακής Κάρτας είναι παρόμοιος με τη διαδικασία που ακολουθείτο για το «σκανάρισμα» των πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης κατά την περίοδο της πανδημίας.

Επιπλέον, το προσεχές διάστημα θα αναρτηθεί από το υπουργείο στον ψηφιακό χώρο του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» για τις εντασσόμενες επιχειρήσεις σχετικός κατάλογος ερωτήσεων και απαντήσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τον τρόπο εναρμόνισης των επιχειρήσεων στις υποχρεώσεις του πεδίου της Ψηφιακής Κάρτας.

