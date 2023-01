Πολιτική

Μητσοτάκης: Στόχος της ΝΔ η αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ εξέφρασε την αισιοδοξία του για το εκλογικό αποτέλεσμα, ωστόσο επισήμανε ότι δεν μπορεί να υπάρχει κανένας εφησυχασμός.



Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές τόνισε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας και του Διαγραμματειακού της ΝΔ, στην οποία προήδρευσε, και η οποία πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στο Μοσχάτο.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών που θα γίνουν, είτε Απρίλιο, είτε Μάιο θα καθορίσει τις εξελίξεις, και τόνισε ότι η ΝΔ θέλει ένα αποτέλεσμα που να μην αφήνει αμφιβολίες για τη νίκη της στις επαναληπτικές εκλογές.

"Μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία, είναι κοινό μυστικό ότι το ρολόι χτυπά ανάποδα, το έχω πει δημόσια, το λέω κατ' ιδίαν και σε σας -δεν είναι μυστικό- οι εκλογές θα γίνουν, είτε τον Απρίλιο, είτε τον Μάιο, οι πρώτες εκλογές. Οι δεύτερες, θα γίνουν 4 με 5 εβδομάδες μετά, οπότε νομίζω μπορείτε να αντιληφθείτε ότι δουλεύουμε με ένα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα" είπε ο πρωθυπουργός και προσέθεσε:

"Μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει τελικά τις εξελίξεις και θέλουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα τόσο ισχυρό που να μην αμφισβητείται καθ οποιοδήποτε τρόπο η δυνατότητά μας να πετύχουμε την αυτοδυναμία στη δεύτερη κάλπη. Αυτός είναι ο στόχος".

Ο κ.Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του για το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά επισήμανε ότι δεν μπορεί να υπάρχει κανένας εφησυχασμός, ενώ μετέφερε το κλίμα που συνάντησε στις πρόσφατες περιοδείες του: "Είμαι πολύ αισιόδοξος για τις εκλογές. Βλέπω τις μετρήσεις αλλά κυρίως βλέπω τον κόσμο. Το κλίμα είναι πολύ καλό. Είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε πριν από δύο ημέρες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, το κλίμα είναι πραγματικά πολύ καλό και είναι πολύ καλό γιατί σίγουρα το κυβερνητικό έργο αποτελεί εχέγγυο συνέπειας, συνέχειας, σταθερότητας αλλά και αξιοπιστίας. Σε σύγκριση με το 2019, τώρα μας λένε "ελάτε να συνεχίσετε τη δουλειά σας, γιατί εσάς εμπιστευόμαστε. Πρέπει να ξέρουμε ότι μιλώντας τη γλώσσα της αλήθειας με τους πολίτες χτίζουμε ακόμα περισσότερη αξιοπιστία" είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Σημείωσε ότι αυτό είναι μία μεγάλη κατάκτηση για την παράταξή και για τον ίδιο προσωπικά και προσέθεσε ότι γνωρίζει πολύ καλά ότι οι εκλογές κερδίζονται όταν έχει καταμετρηθεί και η τελευταία ψήφος.

"Ο κίνδυνος πάντα -και θα το τονίζω αυτό- είναι η αλαζονεία και η προεξόφληση του εκλογικού αποτελέσματος. Είναι καλό ότι μπαίνουμε στην καμπάνια με καλό αέρα, αλλά αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μας οδηγήσει σε εφησυχασμό" υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

Τέλος, αναφερόμενος στο προεκλογικό κλίμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτίμησε ότι θα υπάρχει τοξικότητα. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Θα έχουμε αναταράξεις, θα έχουμε μεγάλη τοξικότητα απέναντί μας. Κι αυτό γιατί στο έργο μας κανείς δεν μπορεί να μας αντιπαρατεθεί. Επίσης, δεν έχουν πει τίποτα για το τι θα κάνουν την επόμενη τετραετία γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να μιλήσουν και να παρουσιάσουν ένα εμπεριστατωμένο πρόγραμμα».

Ειδήσεις σήμερα:

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Η Μαρία Ολυμπία ξεχώρισε στην κηδεία του παππού της (εικόνες)

“Qatar Gate”: Αίτημα για άρση ασυλίας των Κοτσολίνο - Ταραμπέλα

Καλιφόρνια - Μακελειό σε σπίτι: Νεκροί 17χρονη και το 6 μηνών μωρό της (εικόνες)