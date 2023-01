Αθλητικά

Ιωνικός - Βόλος: νίκη με γκολ στις καθυστερήσεις

"Επεισοδιακός" ο αγώνας με τον οποίο ολοκληρώθηκε η αγωνιστική της Super League.

Ο Βόλος επέστρεψε στις νίκες έπειτα από δύο μήνες και 5 αγωνιστικές (2 ισοπαλίες, 3 ήττες), επικρατώντας του Ιωνικού με 1-0 στη Νεάπολη στο τελευταίο ματς της 18ης αγωνιστικής της Super League και προσπέρασε τον Άρη, ανεβαίνοντας μετά από αρκετές εβδομάδες στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Το εύστοχο πέναλτι του Οζέγκοβιτς στο 90’+1’ χάρισε το τρίποντο στην ομάδα της Μαγνησίας, χωρίς νίκη παρέμεινε στην έδρα του ο Ιωνικός (5 ισοπαλίες, 4 ήττες) που έμεινε μακριά απ’ τους τρεις βαθμούς για 7ο σερί παιχνίδι (μία ισοπαλία, 6 ήττες).

Ο Οζέγκοβιτς έχασε την πρώτη καλή στιγμή στο ματς, όταν στο 8’ μπήκε στην περιοχή και προσπάθησε να απειλήσει από πλάγια θέση, αλλά οι Σόουζα και Βαλεριάνος του έκαναν τάκλιν και δεν τον άφησαν να ολοκληρώσει την προσπάθειά του.

Στο 31’ ο νεοαποκτηθείς Άγγλος μέσος, Κέιν Γούλερι έκανε υπέροχη κίνηση στον κενό χώρο και πλάσαρε τον Κλέιμαν, αλλά ο γκολκίπερ του Βόλου έκανε μία θαυμάσια επέμβαση στη γωνία του και απέκρουσε με υπερένταση.

Η ομάδα της Μαγνησίας έχασε τη δική της μεγάλη ευκαιρία στο 45’, όταν από τη σέντρα του Μεθκίδα και το γύρισμα του Ντέλετιτς, ο Τσιρίνος πλάσαρε με τη μία, αλλά ο Τσιγκρίνσκι έβαλε σωτήριο τάκλιν για την ομάδα του και απομάκρυνε σε κόρνερ.

Ο Ιωνικός ξεκίνησε δυνατά το δεύτερο ημίχρονο και στο 56’ πλησίασε το γκολ όταν από κόρνερ του Λοβέρα, ο Κάνιας έπιασε γυριστή κεφαλιά προς το πίσω δοκάρι, όμως ο Γούλερι δεν πρόλαβε με προβολή να στείλει την μπάλα στα δίκτυα.

Στο 65’ ο διαιτητής Περράκης έδειξε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Ρομαό στον Μπαριέντος, όμως έπειτα από υπόδειξη του VAR Τάσου Σιδηρόπουλος πήρε πίσω την απόφαση κι έδειξε κίτρινη κάρτα στον μεσοεπιθετικό του Βόλου.

Στο 73’ οι Νικαιώτες έχασαν άλλη μία καλή στιγμή με τον Μάντζη να μην μπορεί να εκτελέσει από εξαιρετική θέση μετά το γύρισμα του Βαλεριάνου, ενώ στο 87’ ο Κλέιμαν απέκρουσε εντυπωσιακά στην αριστερή γωνία του το σουτ του Ελευθεριάδη.

Στο 90’ ο Βόλος κέρδισε πέναλτι όταν στο σουτ του Οζέγκοβιτς χτύπησε στο χέρι του Τσιγκρίνσκι κι ο ρέφερι Περράκης έδειξε την άσπρη βούλα, έπειτα από υπόδειξη του VAR και on field review. Ο Οζέγκοβιτς ανέλαβε την εκτέλεση και δεν αστόχησε, έκανε το 1-0 και χάρισε στην ομάδα του μία υπερπολύτιμη νίκη.

Καθοριστική για τους Βολιώτες ήταν βεβαίως και η καταπληκτική απόκρουση του Κλέιμαν στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, σε ανάποδο ψαλίδι του Μάντζη, που κράτησε το μηδέν για την ομάδα του και της έδωσε την πρώτη νίκη της μετά τις 10 Νοεμβρίου!

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Περράκης (Αθηνών)

Κίτρινες: Σάκιτς, Σόουζα, Τσιγκρίνσκι – Άλχο, Οζέγκοβιτς, Μπαριέντος

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Σάκιτς, Σόουζα, Τσιγκρίνσκι, Βαλεριάνος, Σεμπά, Ρομαό (90+2’ Καμπράλ), Γούλερι (80’ Ελευθεριάδης), Κάνιας, Λοβέρα (58’ Φαντιγκά), Μάντζης.

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Άλχο, Εσκοβάλ, Πίρινεν, Λούνα, Μπαριέντος, Μεταξάς, Μεθκίδα (81’ Καρτάλης), Τσίρινος (75’ Κούτσιας), Ντέλετιτς, Οζέγκοβιτς (90’+3’ Οζέγκοβιτς).

