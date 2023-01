Life

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνστανίνου: το μενού στο γεύμα που παρέθεσε η οικογένεια (εικόνες)

Τι προσφέρθηκε στους καλεσμένους της οικογένειας του τέως βασιλιά, που γευμάτισαν στο ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρεταννία".

Μετά την ολοκλήρωση της ταφής του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου στο Τατόι, η οικογένειά του παρέθεσε γεύμα στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» στους περίπου 200 προσκεκλημένους που ήρθαν στην Ελλάδα για την κηδεία.

Η οικογένειά του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου έφτασε στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» λίγο μετά τις 17.00 το απόγεμα.

Το γεύμα στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» ξεκίνησε με καθυστέρηση. Ήταν προγραμματισμένο για τις 16.00 ωστόσο ξεκίνησε λίγο μετά τις 18.00 στο ball room του ξενοδοχείου όπου βρίσκονται 250 καλεσμένοι.

Το γεύμα ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 20:00, όταν και αποχώρησε η σύζυγος του τέως Βασιλιά, Άννα – Μαρία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκτός από την παραδοσιακή ψαρόσουπα, το μενού του γεύματος περιλάμβανε καραβίδες, γαρίδες, σφυρίδα και καλαμάρια.

