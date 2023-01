Αθλητικά

Σαουδική Αραβία: Ρονάλντο Vs Μέσι στην πρεμιέρα του CR7

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κόντρα στο "αιώνιο"... αντίπαλον δέος του, θα κάνει το ντεμπούτο του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρόκειται να εμφανιστεί στο κοινό της Σαουδικής Αραβίας για πρώτη φορά μετά την ένταξή του στην Αλ Νασρ, αφού θα είναι στην ενδεκάδα που θα αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν σε φιλικό αγώνα.

Έτσι ο CR7 θα συναντήσει το... αντίπαλο δέος, Λιονέλ Μέσι, όχι σε κάποιο ευρωπαϊκό ντέρμπι αλλά σε αγώνα επίδειξης στη χώρα του Κόλπου.

Ο 37χρονος Πορτογάλος θα είναι μάλιστα ο αρχηγός της ομάδας που αποτελείται από ποδοσφαιριστές των δύο κορυφαίων σαουδαραβικών συλλόγων, των Αλ Χιλάλ και Αλ Νασρ εναντίον της PSG του Μέσι σε αυτό που θα είναι το τελευταίο κεφάλαιο της περίφημης παγκόσμιας ποδοσφαιρικής αντιπαλότητας.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: συγκινεί το σκυλί του 53χρονου που βρέθηκε δολοφονημένος (εικόνες - βίντεο)

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Το στεφάνι από την Άννα Μαρία και η συγκινητική ιστορία που κρύβει

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Η Μαρία Ολυμπία ξεχώρισε στην κηδεία του παππού της (εικόνες)