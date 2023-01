Κοινωνία

Αιγάλεω: Φωτιά σε διαμέρισμα

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Τρίτης, μετά την ειδοποίηση για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Περικλέους και Σωκράτους.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, με αποτέλεσμα να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δύο ηλικιωμένοι, ένας άντρας και μία γυναίκα που βρίσκονταν στο διαμέρισμα απεγκλωβίστηκαν μέσω του κλιμακοστασίου.

Σε συνέχεια προηγουμένου μηνύματος, υπό έλεγχο η #πυρκαγιά σε διαμέρισμα, στη συμβολή των οδών Περικλέους και Σωκράτους, στο #Αιγάλεω. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 17, 2023

