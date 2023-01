Οικονομία

Κατώτατος μισθός: Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και το χρονοδιάγραμμα. Από πότε θα ισχύσει.

Η τροπολογία με την οποία καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα για την αύξηση του κατώτατου μισθού κατατέθηκε στη Βουλή.

Η ρύθμιση προβλέπει πως η εισήγηση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη προς το υπουργικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, υποβάλλεται το αργότερο έως τις 10 Μαρτίου 2023.

Όπως είχε πει στον ΑΝΤ1, ο Υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, η εισήγηση του θα κατατεθεί στο υπουργικό συμβούλιο έως τις αρχές Μαρτίου και συγκεκριμένα έως τις 10/3 – δηλαδή σε 2 μήνες από σήμερα – αντί για τον Απρίλιο (όπως προβλέπει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο) προκειμένου ο νέος κατώτατος μισθός να ισχύσει από την 1η Απριλίου 2023 αντί της 1ης Μαΐου 2023.

Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

